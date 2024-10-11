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Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
10:59 11.10.2024 |
Американська компанія Venus Aerospace займається розробкою гіперзвукового літака Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год, що дасть змогу перетнути Атлантичний океан менш ніж за годину. Уявляєте? - з Лондона до Нью-Йорка всього за одну годину!
Серед головних особливостей Stargazer можна відзначити такі:
* гіперзвуковий двигун VDR2, який здатний розвивати швидкість, що перевищує звуковий бар'єр. Причому для зльоту Stargazer використовуватиме реактивні двигуни, а в польоті перейде на двигун VDR2;
* завдяки аеродинамічній формі, літак майже не відчуває опору повітря;
* використання сучасних легких і міцних матеріалів для конструкції літака знижує загальну масу, що сприяє більш високій швидкості. Важливо, що пасажири не зазнаватимуть величезних перевантажень, оскільки для захисту від різких перепадів тиску розробляється герметичний корпус із регульованим тиском і мікрокліматом;
* спеціальні сидіння спроєктовані для комфортного розміщення пасажирів та підтримки тіла при високих швидкостях і перевантаженнях;
* сучасні системи управління польотом і стабілізації допоможуть зменшити турбулентність і різкі маневри, що робить політ плавним.
Звичайно, багато хто порівнює Stargazer з "Конкордом", але максимальна висота польоту британо-французького надзвукового пасажирського літака була 18 300 метрів, а гіперзвуковий Stargazer зможе літати вище - на висоті 33 500 метрів.
До першого польоту Stargazer ще досить багато часу, певна річ, оскільки двигун VDR2 ще перебуває в розробці та проходить тестування на безпілотних апаратах.
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