Peugeot підготувала електричний фастбек E-408

Компанія Peugeot створила повністю електричну версію свого кросовера 408, яка очікувано отримала назву E-408.

Повністю електрична версію розширить лінійку кросовера Peugeot 408, в якій вже є комплектації з ДВЗ, гібридом та PHEV.

На відміну від деяких електромобілів, які надають покупцям вибір між кількома різними рівнями потужності, E-408 доступний лише з одним силовим агрегатом, принаймні на момент запуску.





Він складається з одного електродвигуна потужністю 210 к.с. (155 кВт), який приводить в рух передні колеса, що робить E-408 потужнішим за менший E-308, який видає 156 к.с. (115 кВт). Але найновіший 408 трохи поступається версії 408 PHEV, який має 225 к.с. (166 кВт).

E-408 також має трохи більший акумулятор, ніж E-308, хоча він все ще малий у порівнянні з блоками живлення, встановленими на більшості компактних електромобілів. Peugeot вставляє під підлогу E-308 батарею ємністю 54 кВт-год, що забезпечує діапазон WLTP приблизно 400 км. E-408 отримав батарею ємністю 58,2 кВт-год, який допомагає збільшити запас ходу до 453 км.

Такі показники непогані, але виглядають слабкими в епоху, коли електромобілі (не для міського використання) мають проїжджати від 500 км на одному заряді.

Peugeot пояснює, що більшість покупців компактних автомобілів/сегменту C зазвичай проїжджають менше ніж 45 км щодня, але важливий не лише запас ходу, але й швидкість заряджання. Максимальна швидкість заряджання 120 кВт є низькою за сучасними стандартами, і багато електромобілів забезпечать більший запас ходу за 10 хвилин на зарядному пристрої постійного струму, ніж 100 км, які забезпечує E-408.

Поповнення на 20-80 відсотків займає 30 хвилин, в той час як EV6 від Kia може зарядити набагато більшу батарею на 84 кВт-год з 10-80 відсотків за 18 хвилин. EV6 також пропонує більш вражаючий запас ходу в 613 км від повної батареї. Peugeot принаймні надала E-408 бортовий зарядний пристрій на 11 кВт для підключення змінного струму, що відповідає обладнанню Kia.

Покупці можуть замовити E-408 у комплектації Allure або яскравішій GT. Остання пропонує світлодіодні матричні фари, двері багажника з електроприводом «вільні руки», амбієтне освітлення і технології допомоги 2-го рівня. Але обидві версії постачаються з таким набором, як бездротовий двозонний клімат Apple CarPlay і тепловий насос, а також планувальник поїздок, вбудований у навігаційну систему, і додаток для заряджання смартфона, щоб допомогти максимально використати батарею.