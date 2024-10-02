Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000

Можливо електромобіль Skoda Elroq не перевертає світ і не робить чергову революцію. Але він точно має стати по-справжньому "народним" та дуже масовим: позиціювання в популярному класі, відомий бренд, широкий вибір різних версій, доволі прийнятна ціна. Це якщо коротко. А якщо детально, то ...





Новий електрокар Skoda Elroq: популярний крос-формат, оптимальні розміри

Щоб найпростіше описати Skoda Elroq, можна сказати так - це як Skoda Karoq, але з електромотором. Тобто, маємо черговий кросовер класу С-SUV з типовими та очікуваними розмірами для моделі цього сегменту: довжина - майже 4,49 метра; ширина - 1,88 метра; висота - 1,63 метра. За кожним з цих параметрів новий електромобіль Skoda Elroq випереджає Skoda Karoq, але буквально на лічені сантиметри. Лише колісна база суттєво більше: маємо 2,765 метра.

Водночас новий електричний кросовер Skoda Elroq повністю інший. Він побудований на платформі МЕВ, що передбачає основний задній привод з одним електромотором, проте також є можливість створення версій з повним приводом та двома електродвигунами. Підвіски незалежні "по колу" (ніякої балки позаду!); проте МЕВ-електромобілям нікуди подітись від задніх барабанних гальм.

Навіть візуально Skoda Elroq дуже оригінальний, адже це перша модель з новим оформленням передньої частини Tech Deck Face: двоповерхова оптика, смужка між фарами (може бути з підсвічуванням), відсутність логотипу - тепер лише напис-назва бренду Skoda. А ще зверніть увагу, що для нового електромобіля пропонуються виключно 19-21-дюймові колісні диски.

Все виглядає так, наче електромобіль Skoda Elroq мав стати наступником Skoda Karoq: він приходить в аналогічний клас, пропонує збільшення розмірів, новий фірмовий дизайн. А також - перехід на електричний привод, що було актуально ще рік-два тому. Проте з нинішніми тенденціями спаду зацікавленості до електроприводу не виключно співіснування двох моделей поруч: схожий клас і формат, проте геть різні типи двигунів.

На вибір: три акумулятори, задній або повний привід, дві додаткові версії

Вже зі старту своєї кар'єри, електричний кросовер Skoda Elroq готовий запропонувати три основні версії, які просто позначаються цифрами - 50, 60, 85.

Базовий електромобіль Skoda Elroq 50 оснащено акумулятором номінальною/корисною ємністю 55/52 кВт⋅год., а також одним електромотором (125 кВт або 170 к.с.) на задній осі. Обіцяний запас ходу складає 370 км за циклом WLTP, електромобіль може приймати струм від Wallbox потужністю до 11 кВт або від "швидкісних зарядок" постійного струму з потужністю до 145 кВт.

Електричний кросовер Skoda Elroq 60 має вже дещо збільшений акумулятор номінальною/корисною ємністю 63/59 кВт⋅год. Цього має вистачити на 400 км пробігу за циклом WLTP. Крім збільшення акумулятора, також зросла і потужність електромотору - тепер 150 кВт або 204 к.с.; проте все також незмінний задній привід. А ще додалось в можливостях «швидкої зарядки»: приймається постійний струм потужністю до 165 кВт.

Нарешті, максимальним варіантом виступає Skoda Elroq 85. Напевно, вже неважко здогадатися, що тут знову йдеться про збільшення акумулятора: маємо номінальну/корисну ємність 82/77 кВт⋅год., що обіцяє до 560 км пробігу (WLTP). Також суттєво збільшилась потужність електромотору - аж до 210 кВт або 286 к.с., завдяки чому такий електромобіль прискорюється 0-100 км/год. за 6,6 секунди та набирає максимум 180 км/год. Нарешті, знову покращені можливості швидкісної зарядки: електричний кросовер Skoda Elroq 85 може приймати до 175 кВт.

До речі, варто відзначити й анонс модифікації Skoda Elroq 85х. Вже зрозуміло, що такий електромобіль отримає повний привід з двома електродвигунами загальною потужність близько 300 к.с.; проте точних технічних даних наразі немає. Деталі будуть оголошені пізніше, ближче до старту продажів саме такої модифікації Skoda Elroq 85х, яка вийде на ринок найпізніше за усі вищезгадані.

Проте вже зі старту продажів буде доступно дві додаткові особливі версії електромобіля Skoda Elroq. Йдеться про виконання First Edition з максимально розкішним обладнанням та спорт-версію Sportline з додатковим чорним глянцевим декором, спортивним кермом та сидіннями, а також більш жорсткою підвіскою та зменшеним кліренсом (останнє лише для Skoda Elroq 85 або 85х).

В салоні - сенсорний 13-дюймовий дисплей, в багажнику - фірмове Simply Clever

Нарешті, кілька слів про салон, який наче намагається поєднати привабливий дизайн, екологічність та практичність. Передня панель класичної форми стала основою для численних фізичних кнопок та сенсорного 13-дюймового дисплея, центральна консоль виконана двоповерховою - з глибокою нішею для сумок і речей. В оздобленні салону використовується покриття ECONYL, тут багато перероблених матеріалів. Для задніх пасажирів - обіцяно вдосталь місця та запропоновано дефлектори вентиляції з окремою зоною "клімату".

Звісно, не можна забувати й про багажник: об'єм від 470 до 1580 літрів, кілька поличок та фіксаторів для речей, сітка для зберігання зарядного кабелю, численні аксесуари ... Фірмовий підхід Simply Clever працює!

І на фінал: обіцяно, що стартова ціна нового електричного кросовера Skoda Elroq складе від €33 000 - тобто, на рівні середніх версій Skoda Karoq на європейському ринку. Продажі новинки стартують у першому кварталі 2025 року.







