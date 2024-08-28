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АНАЛІТИКА

Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів

13:21 28.08.2024 |

Транспорт

 

Hyundai планує збільшити продажі на 30% до 2030 року шляхом переорієнтації на гібридні автомобілі (HEV). Про це йшлося на зустрічі Hyundai з інвесторами й акціонерами.

"Останнім часом швидкість переходу на електромобілі сповільнюється. Як наслідок, попит на гібриди зростає, і гібриди стають основним варіантом, а не альтернативою двигунам внутрішнього згоряння", - зазначив президент і гендиректор Hyundai Чже Хун Чанг.

Hyundai планує розширити свою гібридну лінійку з семи до 14 моделей, оскільки очікує сплеску попиту на гібриди, особливо в Північній Америці. Вони вироблятимуться на новому заводі в Джорджії (США) разом з електромобілями. Компанія не повідомила про терміни випуску нових автомобілів.

Компанія також має намір представити моделі електромобілів з великим запасом ходу (EREV) у Північній Америці та Китаї, а також впровадити їх масове виробництво у цих регіонах до кінця 2026 року.

Переорієнтація Hyundai на гібридні транспортні засоби аналогічна до кроків конкурентів - Toyota та Ford.

Минулого місяця Hyundai заявила, що продажі електромобілів впали майже на 25% у другому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Водночас прибутковість гібридних моделей така ж, як і бензинових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Hyundai
 

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