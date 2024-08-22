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BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
18:27 22.08.2024 |
Німецький концерн BMW AG уперше випередив американську компанію Tesla за продажем електромобілів у Європейському Союзі. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані консалтингової компанії Jato Dynamics.
Продажі повністю електричних BMW у ЄС у липні зросли приблизно на третину - до 14 869 одиниць. Постачання Tesla скоротилися на 16% - до 14 561 одиниці.
Tesla, як і раніше, домінує у річному рейтингу продажів регіону, однак у липні BMW став першим виробником автомобілів класу люкс, якому вдалося обігнати Tesla.
Загалом європейські покупці автомобілів зареєстрували 139 300 нових електромобілів, що на 6% менше, ніж у липні 2023 року.
Попит на електромобілі в Європі знижується після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція скасували або скоротили субсидії, що змусило виробників відмовитися від своїх амбіцій у галузі електромобілів.
Volkswagen AG - найбільший автовиробник регіону - заявив цього місяця про скорочення потужностей на заводах із високою собівартістю в Німеччині та вказав на можливу затримку випуску нових електричних моделей.
Mercedes-Benz Group AG переглядає свої плани щодо електрокарів та амбіції щодо акумуляторів.
BMW вдалося переламати тенденцію завдяки сталому попиту на електромобілі, зокрема i4 та iX1, які перевершили продажі моделі Mercedes і Audi схожого розміру.
Tesla Model Y зберегла свій титул найпопулярнішої електричної моделі в Європі в першій половині року, але постачання моделі, випущеної понад чотири роки тому, йдуть на спад.
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