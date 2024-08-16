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АНАЛІТИКА

Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні

12:25 16.08.2024 |

Транспорт

 

У липні 2024 року українці придбали майже 1 400 легкових автомобілів з Китаю. Це на 52% більше, ніж у липні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Переважна більшість автомобілів, ввезених українцями з Китаю, були новими - 1 121 одиниця. Таким чином, авто китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєстрували в Україні, частка китайських машин становила 1,3% - 261 одиниця.

Найбільше українці ввозили з Китаю електромобілі. Їх частка склала 82%.

Серед нових авто з Китаю найпопулярнішими моделями були:

* Honda M-NV - 239 одиниць;
* BYD Song Plus - 134 одиниці;
* Nissan Ariya - 118 одиниць;
* Volkswagen iD.4 - 87 одиниць;
* Zeekr 001 - 69 одиниць.

Серед вживаних легковиків найпопулярнішою була модель Nissan Ariya (32 одиниці). На другому місці - Volkswagen iD.4 (28 одиниць). Третє місце посіла модель Honda M-NV (25 одиниць). Далі - Tesla Model 3 (15 одиниць) та Polestar 2 (12 одиниць).

У липні 2023 року українці придбали 924 легкові авто, ввезених з Китаю. З цієї кількості нових було 616 одиниць, а вживаних - 308 одиниць.

Найпопулярнішою моделюю тоді була Volkswagen iD.4. Їх ввезли 326 одиниць. На другому місці - Volkswagen iD.6 (70 одиниць), а на третьому - Dongfeng/Honda M-NV (64 одиниці).

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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