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Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
12:25 16.08.2024 |
У липні 2024 року українці придбали майже 1 400 легкових автомобілів з Китаю. Це на 52% більше, ніж у липні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Переважна більшість автомобілів, ввезених українцями з Китаю, були новими - 1 121 одиниця. Таким чином, авто китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєстрували в Україні, частка китайських машин становила 1,3% - 261 одиниця.
Найбільше українці ввозили з Китаю електромобілі. Їх частка склала 82%.
Серед нових авто з Китаю найпопулярнішими моделями були:
* Honda M-NV - 239 одиниць;
* BYD Song Plus - 134 одиниці;
* Nissan Ariya - 118 одиниць;
* Volkswagen iD.4 - 87 одиниць;
* Zeekr 001 - 69 одиниць.
Серед вживаних легковиків найпопулярнішою була модель Nissan Ariya (32 одиниці). На другому місці - Volkswagen iD.4 (28 одиниць). Третє місце посіла модель Honda M-NV (25 одиниць). Далі - Tesla Model 3 (15 одиниць) та Polestar 2 (12 одиниць).
У липні 2023 року українці придбали 924 легкові авто, ввезених з Китаю. З цієї кількості нових було 616 одиниць, а вживаних - 308 одиниць.
Найпопулярнішою моделюю тоді була Volkswagen iD.4. Їх ввезли 326 одиниць. На другому місці - Volkswagen iD.6 (70 одиниць), а на третьому - Dongfeng/Honda M-NV (64 одиниці).
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