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Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
23:02 13.08.2024 |
Світовий продаж електричних (BEV) і гібридних автомобілів з можливістю підзарядки (PHEV) зріс у липні на 21% в річному обчисленні завдяки найсильнішому зростанню рівня продажу у Китаї цього року і всупереч зменшенню попиту в Європі. Про це пише Reuters із посиланням на дані компанії Rho Motion, що займається дослідженням ринку.
Продаж електромобілів (як повністю електричних, так і гібридних) в усьому світі у липні становив 1,35 млн одиниць, з яких 880 000 припадає на Китай (зростання на 31% в річному обчисленні).
Продаж гібридних авто в Китаї за перші сім місяців 2024 року зріс на 70% проти минулого року.
У Європі щомісячний продаж у липні знизився на 7,8%, що відповідає показникам 2023 року. У США та Канаді продаж електромобілів у липні зріс на 7,1%.
Згідно з даними Укравтопрому, у липні 2024 року українці придбали 4787 електромобілів, з яких 980 нових, що становить 21%. Рік тому частка нових електрокарів у структурі продажу дорівнювала 17%. Щодо липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% - нові.
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