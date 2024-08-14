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АНАЛІТИКА

Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився

23:02 13.08.2024 |

Транспорт

 

Світовий продаж електричних (BEV) і гібридних автомобілів з можливістю підзарядки (PHEV) зріс у липні на 21% в річному обчисленні завдяки найсильнішому зростанню рівня продажу у Китаї цього року і всупереч зменшенню попиту в Європі. Про це пише Reuters із посиланням на дані компанії Rho Motion, що займається дослідженням ринку.

Продаж електромобілів (як повністю електричних, так і гібридних) в усьому світі у липні становив 1,35 млн одиниць, з яких 880 000 припадає на Китай (зростання на 31% в річному обчисленні).

Продаж гібридних авто в Китаї за перші сім місяців 2024 року зріс на 70% проти минулого року.

У Європі щомісячний продаж у липні знизився на 7,8%, що відповідає показникам 2023 року. У США та Канаді продаж електромобілів у липні зріс на 7,1%.

Згідно з даними Укравтопрому, у липні 2024 року українці придбали 4787 електромобілів, з яких 980 нових, що становить 21%. Рік тому частка нових електрокарів у структурі продажу дорівнювала 17%. Щодо липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% - нові.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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