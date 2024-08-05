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Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
17:49 05.08.2024 |
Згідно з недавнім дослідженням Edmunds, у 2024 році більшість власників Tesla відмовилися від своїх електромобілів на користь авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) при виборі нового автомобіля. Лише менше третини власників (32%) залишилися відданими електричним двигунам.
Зокрема, 51% власників Tesla при покупці нового авто обрали моделі з ДЗВ. Ще 10% обрали гібридні автомобілі, а 6% - гібриди, що підключаються до мережі. Ці тенденції перегукуються з висновками нещодавнього опитування McKinsey & Co., яке показало, що майже половина (46%) власників електромобілів у США, швидше за все, повернуться до транспортних засобів з ДВЗ для наступної покупки.
Хоча опитування свідчить, що 68% респондентів хочуть перейти з електромобілів на моделі з ДВЗ або гібриди, це кращий показник, ніж кілька років тому. У 2020 році 76% власників Tesla відмовилися від електромобілів на користь авто з ДВЗ (і ще 14% на користь гібридів), а лише 9% переходили на інші електричні моделі. Відтоді ці цифри неухильно знижувалися.
Традиційно власники Tesla демонструють помітну схильність виходити з ринку електромобілів. Це свідчить про необхідність вдосконалень, щоб зробити володіння електромобілем більш привабливим для широких верств населення.
Водночас все більше покупців замінюють свої Tesla на електромобілі від старих автовиробників. Також зазначається, що гібриди та гібриди, що підключаються до мережі (PHEV), не набувають великої популярності як альтернатива Tesla. Хоча ці типи транспортних засобів стають все більш популярними серед покупців нових автомобілів, вони менш привабливі для тих, хто раніше користувався електромобілем. З іншого боку, частка власників Tesla, які переходять на PHEV, набагато вища, ніж у ринку PHEV в цілому.
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