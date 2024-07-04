BMW представив четверте покоління кросовера X3

Німецький бренд BMW представив нове покоління кросовера X3.

BMW X3 досі був третьою за популярністю моделлю марки у Німеччині. І це при тому, що актуальна версія G01 на ринку з 2017 року. Тепер на ринок виходить абсолютно нове четверте покоління.





Як стало відомо раніше, більше не буде окремого електричного iX3, адже цю роль виконуватиме серійна версія New Class X. Під внутрішнім кодом G45, новий BMW X3 стане одним з останніх оновлень серед моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Четверте покоління BMW X3 змінилось лише еволюційно, а збоку змін майже неможливо помітити.

У порівнянні з попередньою моделлю новий BMW X3 збільшився в довжину на 34 міліметри до 4755 міліметрів і в ширину на 29 міліметрів до 1920 міліметрів. Висота автомобіля була зменшена на 25 міліметрів до 1660 міліметрів.

Розміри BMW X3 (2024) Довжина 4755 мм Ширина 1920 мм Висота 1660 мм Колісна база 2865 мм Дорожній просвіт 216 мм Обсяг багажника 570 – 1700 літрів (460 – 1600 для 30e xDrive)

На вертикальній передній частині нового BMW X3 велика решітка радіатора випромінює впевненість. Всередині нова конструкція з вертикальних і діагональних смуг розставляє свіжий акцент. Логотип уже знайомий з нової 1-ї серії й за бажання навколо решітки можна підсвітити.

Як денні ходові вогні, так і габаритні вогні, а також покажчики повороту світлодіодних фар тепер генеруються L-подібними джерелами світла, що перекриваються. Опціонально доступні адаптивні світлодіодні фари з матричним дальнім світлом без відблисків та освітленням поворотів, а також синіми елементами дизайну, а також фарами M Shadow Line.

За винятком BMW X3 M50 xDrive, всі варіанти комплектацій мають вихлопні труби, непомітно вбудовані в задній бампер. Для нового X3 доступні вісім кольорів металік, включаючи новий варіант Dune Grey.

У стандартне оснащення нового BMW X3 входять 18-дюймові легкосплавні диски (BMW X3 30e xDrive: 19 дюймів). Опціонально також доступні легкосплавні диски розміром 20 і 21 дюйм.

Додатковий пакет M Sport забезпечує особливо динамічний зовнішній вигляд завдяки, серед іншого, 19-дюймовим легкосплавним дискам M, а також спеціальним конструктивним елементам для оптимізації потоку повітря та аеродинамічного балансу. Пакет M Sport Package Pro доповнює цей вміст, серед іншого, контурним освітленням Iconic Glow і гальмівною системою M Sport із пофарбованими в червоний колір супортами.

Інтер'єр

Інтер'єр нового BMW X3 нагадує нову 5 серію. Великий «вигнутий дисплей», але з поворотною кнопкою. Кольорові освітлювальні елементи на центральній консолі та панелях дверей тепер типові для BMW. У передній частині дверей водія та пасажира ці нові конструктивні елементи включають функціональні кнопки, елементи керування вентиляцією, вентиляційні отвори та дверний механізм.

Місця на всіх сидіннях більш ніж достатньо, що цілком очікувано, враховуючи формат X3. Ззаду достатньо місця для ніг перед колінами. Об'єм багажника можна збільшити з 570 до 1700 літрів (BMW X3 30e xDrive: 460 - 1600 літрів).

Опційно доступна зчіпка для причепа, яка повертається та витягується електрично. Максимально допустиме навантаження на причіп становить до 2500 кілограмів, залежно від варіанту моделі. Важливо, якщо брати з собою велосипеди: навантаження на дах і опору становить 100 кілограмів.

У стандартній комплектації новий BMW X3 має нові спортивні сидіння з електричним регулюванням і підігрівом у версії Econeer із поверхнею та оббивкою із вторинного матеріалу.

Остання версія BMW iDrive з QuickSelect доступна в новому X3 для інтуїтивно зрозумілого та комфортного керування. Новий початковий екран показує вертикально розташовані значки функцій на одному рівні. Швидкий доступ QuickSelect дозволяє викликати функції безпосередньо без переходу до підменю.

Новий iDrive постійно орієнтований на сенсорне та голосове керування. Він базується на операційній системі BMW 9, яка також створює умови для настроюваного вибору додаткових цифрових послуг.

BMW Digital Premium дає можливість використовувати в автомобілі програми для певної країни в рамках підписки. Окрім потокового передавання музики, це також включає різноманітні параметри потокового відео. Інтеграція смартфона з Apple CarPlay і Android Auto доступна в стандартній комплектації.

Під капотом

Як й для інших нових автомобілів, плагін-гібридна версія має значно збільшений запас ходу на електриці.

Система приводу BMW X3 30e xDrive поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з електродвигуном, інтегрованим у 8-ступінчасту коробку передач Steptronic. Разом вони генерують системну потужність до 220 кВт (299 к.с.). Запас ходу на електротязі становить від 81 до 90 кілометрів згідно з WLTP. У стандартній комплектації можлива зарядка змінним струмом потужністю 11 кВт.

Топова комплектація серії, новий X3 M50 xDrive, оснащена найпотужнішим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном, який коли-небудь використовувався в автомобілях M Performance. 3,0-літровий двигун поєднується з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида. Його максимальна потужність 293 кВт (398 к.с.) виходить на дорогу через 8-ступінчасту спортивну коробку передач Steptronic і повний привід. BMW X3 M50 xDrive розганяється з місця до 100 км/год за 4,6 секунди.

Спортивна підвіска М зі змінним спортивним кермовим управлінням, спортивна гальмівна система М, 20-дюймові легкосплавні диски М і спортивний диференціал М, інтегрований у редуктор задньої осі, є частиною стандартного обладнання. В якості опції доступна адаптивна підвіска M з амортизаторами з електронним керуванням. Особливості дизайну M, решітка радіатора M з горизонтальними смугами та контурне освітлення BMW Iconic Glow, а також чотири вихлопні труби підкреслюють статус автомобіля BMW M як найпотужнішого модельного варіанту нового BMW X3.

48-вольтова технологія м'якого гібрида також допомагає іншим варіантам комплектаціям нового BMW X3 досягти оптимізованої ефективності. 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун нового BMW X3 20 xDrive має максимальну потужність 153 кВт (208 к.с.). Він дозволяє розганятися з місця до 100 км/год за 7,8 секунди. Як і в новій 1-й серії, літера i пропущена в бензинових двигунах X3.

Максимальна потужність 2,0-літрового чотирициліндрового дизеля в новому X3 20d xDrive становить 145 кВт (197 к.с.). З місця до 100 км/год дизельна версія розганяється за 7,7 секунди. Влітку 2025 року портфоліо приводів нового BMW X3 буде розширено за рахунок шестициліндрового рядного дизельного двигуна.

Ось огляд усіх двигунів, які спочатку доступні:

Двигуни BMW X3 (2024) X3 20 xDrive 153 кВт (208 к.с.) X3 20d xDrive 145 кВт (197 к.с.) X3 30e xDrive 220 кВт (299 к.с.) X3 M50 xDrive 293 кВт (398 к.с.)

Усі приводи в стандартній комплектації поєднуються з повним приводом і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, включаючи перемикачі передач на кермі. Модифікована кінематика та еластокінематика двошарнірної передньої осі та п'ятиважільної задньої осі призначені для підвищення точності поворотів. Обмеження ковзання коліс та вбудована гальмівна система також є частиною стандартної технології шасі.

На додаток до додаткових систем допомоги, BMW виділяє розширене стандартне обладнання нового X3. Серед них 3-зонний автоматичний клімат-контроль, акустичне скління, комфортний доступ, автоматичне керування дверима багажника, функція електричного складання зовнішніх дзеркал, система сигналізації та BMW Live Cockpit Plus, включаючи хмарну навігаційну систему BMW Maps.

Опції включають фіксований панорамний скляний дах з великою прозорою зоною, яка не переривається поперечинами, обігрів керма, сонцезахисне скло в задній частині та додатковий обігрівач.

Вихід на ринок нового BMW X3 запланований на листопад 2024 року. Поки що компанія заздалегідь оголосила лише одну ціну: X3 20 xDrive стартуватиме від 57 900 євро. Зараз X3 xDrive20i коштує в Німеччині 55 900 євро, але з меншою стандартною комплектацією.