Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км

Компактний кросовер Kia EV3 на основі архітектури E-GMP поставлятиметься з акумуляторами двох розмірів, переднім приводом потужністю 150 кВт і технологією 400 вольт.

До 2027 року Kia планує вивести на світовий ринок не менше 15 нових електричних моделей. Не всі вони приїдуть до Європи, але представлений зараз компактний кросовер EV3 точно надійде в європейські автосалони.





Новий Kia EV3 доповнить портфоліо електромобілів корейської компанії, де вже знаходяться EV6 й EV9, та базуватиметься на спеціальній електричній платформі E-GMP.

Kia вже має компактні моделі Niro EV або E-Soul, однак вони засновані на платформі K. Крім того, Niro можна замовити не тільки як повністю електричну, але також як гібридну та плагін-гібридну версію.

Таким чином, EV3 має всі шанси аби канібалізувати електричні версії згаданих моделей. Й хоча виробник так не вважає, нижче можна порівняти їхні розміри.

Модель Kia EV3 Kia Niro EV Kia E-Soul Довдина 4.300 mm 4.420 mm 4.195 mm Ширина 1.850 mm 1.825 mm 1.800 mm Висота 1.560 mm 1.545 – 1.570 mm 1.600 mm Колісна база 2.680 mm 2.720 mm 2.600 mm

EV3 є фактично зменшеною копією EV9, а геометричний корпус новинки звужується у задній частині, а також має активні повітряні заслінки, тривимірну кришку днища та чотири ексклюзивні кольори фарби Shale Grey, Aventurine Green, Frost Blue та Terracotta. Виробник стверджує, що коефіцієнт лобового опору складає 0,267.

Інтер'єр

Салон все ще виглядає набагато просторішим завдяки іншій платформі та малим зовнішнім розмірам. Цифри говорять за себе: простір для ніг спереду становить 1060 мм, а для голови - 1015 мм. Ззаду він становить 950 або 955 мм. Багажник може вмістити від 460 до 1250 літрів, а зарядний кабель зберігається в 25-літровому відсіку.

Також можна знайти багато практичних рішень і високий рівень комфорту у вигляді висувного столика в центральній консолі, містких речових відділень, сидінь з функцією відкидання в першому ряду і роз'ємів для зарядки USB-C. Все, звичайно, в органічній якості та з QR-кодом на панелі приладів для отримання додаткової інформації.

Виробник також зазначає, що в моделі було використано 28,5 кг переробленого пластику.

Як і в EV9, за кермом є 30-дюймовий панорамний дисплей, а також є 12,3-дюймовий проекційний дисплей для лобового скла. Програмне забезпечення можна підтримувати в актуальному стані за допомогою бездротових оновлень Kia (теми дисплея, потокове передавання музики та відео, автомобільні ігри), а також розпізнавання мови з підтримкою ШІ за допомогою ChatGPT.

Цифровий ключ може замінити класичний автомобільний ключ від смартфона й ним можна поділитися для семи людей. Також було встановлено останнє покоління систем допомоги водієві з асистентом та круїзі-контролем. А ще обіцяють динамічне планування маршруту з урахуванням зарядних зупинок.

Під капотом

Хоча EV3, як й EV6 та EV9, базується на платформі E-GMP, компактна модель повинна обходитися без 800-вольтової технології. У цьому класі автомобілів Kia продовжує покладатися на 400-вольтову систему (як у випадку з вищезгаданим Niro EV).

Електродвигун на передній осі завжди видає 150 кВт (204 к.с.). Так само, як у E-Soul та Niro EV, новий електромотор живиться від батарей 58,3 кВт-год LFP або 81,4 кВт-год NMC. З меншою батареєю виробник визначає комбінований запас ходу WLTP у 410 км, з більшою можна очікувати до 600 км за тим самим циклом. Крім того, Kia обіцяє Plug&Charge, функцію V2L, обладнання для інтелектуальної та двонаправленої зарядки (V1G, V2H, V2G), підготовку батареї та вантажопідйомність до однієї тонни.

Комплектація Kia EV3 Standard Range Kia EV3 Long Range Батарея 58,3 кВт-год (LFP) 81,4 кВт-год(NMC) Потужність 150 кВт (204 к.с.) 150 кВт (204 к.с.) 0-100 км/год 7,4 с 7,7 с Запас ходу (WLTP) 410 км 560 км Зарядка (10 – 80 %) біля 30 хв біля 30 хв Потужність зарядки (AC/DC) 11 кВт/ 102 кВт 11 кВт/ 128 кВт

У майбутньому лінійка буде розширена моделлю з повним приводом. Однак досі незрозуміло, чи буде вона продаватися як спортивна похідна з додаванням GT.

Kia бачить найважливіших конкурентів (за межами групи Hyundai) у вигляді Volvo EX30, Smart #1, Cupra Born і VW ID.3.

Майбутня ціна EV3 має бути конкурентною та знайти своє місце в цій структурі. Точна цифра поки невідома, але вартість моделі з маленькою батареєю повинна бути значно нижчою за 40 000 євро. Вихід на ринок - кінець 2024 року.