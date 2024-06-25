Представлено Bugatti Tourbillon – гіперкар за 3,8 млн євро

Bugatti презентував новий Tourbillon та оголосив деякі приголомшливі факти про наступника Chiron..

Коли на початку 2000-х років був представлений Bugatti Veyron, автовиробник здивував унікальними технічними характеристиками. Перший дорожній автомобіль потужністю понад 1000 к.с. мав деякі показники, які й через 20 років більш-менш неможливо уявити.

І все ж, коли у Bugatti з'являється щось нове, люди з інтересом дивляться на бренд преміум-класу. І саме це забезпечує Bugatti Tourbillon, вимовляється як «Турбійон» (вираз із годинникової індустрії).





Цікаво, що на перший погляд новинка майже не відрізняється від свого попередника Chiron, проте найцікавіше знаходиться всередині.

Серед найбільших змін: W16 став V16, а нова гібридна трансмісія створює шалені додаткові ходові характеристики, які, як передбачається, катапультують новий витвір мистецтва до 445 км/год. За умови, наявності «Speed Key».

У цьому випадку гіперкар перевищує фактично обмежену максимальну швидкість у 380 км/год. З нуля до 400 км/год за 25 секунд, до 300 - за десять секунд, 200 - лише за п'ять секунд.

Новий 8,3-літровий V16 видає 1000 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Також є два електродвигуни потужністю 250 кВт з крутним моментом 3000 Нм спереду та один із 240 Нм ззаду. Загалом система пропонує загальну потужність 1800 к.с. при вазі автомобіля 1995 кілограмів. Так, майже одна кінська сила на кілограм.

8-швидкісна коробка передач DCT з електронним диференціалом обмеженого тертя гарантує, що чиста потужність розумно передається на дорогу. Масивні колеса 345/30 R21 ззаду та 285/35 R20 спереду мають допомогти. За даними WLTP, новий автомобіль проїжджає 60 кілометрів повністю на електриці. На борту є батарея з масляним охолодженням 800 вольт ємністю 25 кВт/год.

Окрім W16, існує також традиція називати основні моделі на честь легендарних гонщиків Bugatti минулого. Назва Tourbillon є тонким відсиланням до французької спадщини Bugatti і має на меті ідеально відобразити характер автомобіля. Починаючи з 1801 року, «Турбійон» використовувався для врівноваження впливу сили тяжіння на годинник для забезпечення постійного відліку часу.

Bugatti спробував стилізувати новий автомобіль під відповідну назву. Проте помітні лише орієнтовні стилістичні та аеродинамічні зміни. Ззаду можна побачити вигнутий силует світлової смуги з підсвіченим написом Bugatti в рамці. Три масивні плавники простягаються над дахом до задньої частини.





Кожен дизайн і кожна пропорція були підпорядковані продуктивності на абсолютно новому шасі, що робить можливим рух зі швидкістю понад 400 км/год. Заднє крило навіть залишається складеним на високих швидкостях. Воно лише забезпечує більшу притискну силу на низьких швидкостях і покращену стабільність під час гальмування.

Всередині центром є панель приладів, яка також була розроблена з використанням ноу-хау швейцарських годинникарів і виготовлена з понад 600 деталей із титану та дорогоцінних каменів, таких як сапфір і рубін. Центральна консоль виконана з кришталю та алюмінію. І всупереч тенденції, єдиний екран в машині абсолютно непомітний.

Сенсорний екран розгортається з верхньої частини центральної консолі в портретному режимі протягом двох секунд, наприклад, для камери заднього виду. У альбомному форматі весь процес займає п'ять секунд.

Наразі Tourbillon переходить у фазу випробувань, а прототипи вже вийшли на дороги. Постачання в цілому 250 примірників планується почати в 2026 році. Вартість: від 3,8 млн євро.



