Jeep презентував новий позашляховик Wagoneer S

Американський бренд Jeep представив новий позашляховик Wagoneer S та його характеристики.

Позашляховик був анонсований ще у вересні 2022 року, а зараз його детально презентували: Jeep Wagoneer S - другий електрокар бренду після компактного Avenger.





На початку року Wagoneer S з'явився на нових тізерах й тепер стало відомо, що він має конкурувати у вищому середньому класі. На відміну від Avenger, він буде запущений спочатку в США і Канаді і, ймовірно, призначений в основному для Північної Америки.

Jeep Wagoneer S пропонується виключно як повністю електричний автомобіль. Він пропонує 600 к.с. (тобто 447 кВт), 832 Нм крутного моменту та стандартний спринт приблизно за 3,4 секунди. Запас ходу повинен бути понад 480 км в американському циклі EPA - в циклі WLTP він повинен бути ще більшим. Система управління зчепленням Selec-Terrain розроблена для того, щоб можна було рухатися вперед за будь-яких погодних і дорожніх умов.

Технічною основою є платформа STLA Large . Акумулятор ємністю 100,5 кВт-год накопичує електроенергію. Імовірно, це та сама батарея, що й у Dodge Charger , який має 100,5 кВт-год брутто і 93,9 кВт-год нетто. Тоді акумулятор мав би склад NCA (нікель, кобальт, алюміній) і конфігурацію 104s2p. У будь-якому випадку система має напругу 400 вольт - і це великий сюрприз, адже платформа здатна видавати 800 вольт. Однак Dodge Charger також має 400-вольтову систему.

Акумулятор можна зарядити від 20 до 80 відсотків за 23 хвилини за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму. Припускаючи, що 94 кВт-год - це нетто, то це призводить до надзвичайно високої швидкості заряджання майже 2,5 кВт-год/хв. Для порівняння: зарядний пристрій становить від 2,1 до 2,2 кВт·год, новий VW ID.3 GTX - 2,1 кВт·год/хв .

Стандартний повний привід складається з двох модулів електроприводу (EDM), які незалежно приводять у рух передні та задні колеса. Блоки 3 в 1 складаються з електродвигуна, коробки передач і силової електроніки. Передній EDM можна від'єднати від коліс за допомогою Wheel Disconnect, щоб зменшити споживання електроенергії. Jeep не надає жодної інформації про тип електродвигунів, але варіант роз'єднання передбачає синхронний мотор з постійним магнітом (принаймні спереду). Повнопривідний Dodge Charger має PSM спереду та ззаду.

Північноамериканський Jeep Wagoneer S поставляється у комплектації Launch Edition з настінним блоком на 48 ампер для зарядки 2-го рівня або з еквівалентним зарядним кредитом із Free2move Charge.

За даними Jeep Germany, довжина Wagoneer становить 4887 мм, а висота - 1646 мм; колісна база 2870 мм. Лінія даху злегка нахилена до задньої частини і закінчується спойлером на даху. Вбудовані дверні ручки допомагають спрямувати потік повітря навколо автомобіля. Також є гладке днище, особливий дизайн передніх крил і бічних порогів. Загалом досягнуто (не дуже вражаюче) значення аеродинамічного супротиву 0,29.

Спереду електричний Jeep має типову для бренду решітку з сімома прорізами; Однак вона закрита і існує лише з візуальних причин. Коли водій підходить до автомобіля, решітка підсвічується.

Видання Launch Edition, доступне тільки в США, характеризується темними акцентами. До них входять 20-дюймові колеса глянцевого чорного кольору, а також додаткові деталі того ж кольору та темно-сірі. З екологічних міркувань виробник уникає використання хрому. Зовнішній вигляд доповнює панорамний люк.

Як уже відомо, в салоні є чотири дисплеї. Корисна діагональ екрана повинна бути більше 45 дюймів. Цьому сприяють 12,3-дюймовий сенсорний екран і 10,25-дюймовий сенсорний екран для пасажира. Кермо сплющено внизу і зверху. Електронні дверні замки можна активувати легким дотиком великого пальця.

Jeep Wagoneer S також має підігрів і вентиляцію задніх сидінь у стандартній комплектації в США. Також є аудіосистема McIntosh з 19 динаміками і потужністю 1160 Вт. Чохли сидінь виготовлені з пластику без шкіри, оздоблення стелі виготовлено із високоякісної замші з мікрофібри, а килими виготовлені з перероблених матеріалів.

Jeep Wagoneer S виготовлятиметься на заводі Jeep в Толуці (Мексика). Запуск на ринок Північної Америки - у другій половині 2024 року; Пізніше слідують ринки в усьому світі. Launch Edition коштує 71 995 доларів.

Про Jeep Wagoneer S вже було відомо багато; це стосується платформи, салону та найважливіших даних. Тепер слідкуйте за розміром батареї, потужністю приводу та рівнем напруги. Дивує, що запропоновано лише 400 вольт; Stellantis, ймовірно, зберігає 800 вольт для топового класу. Інформації про вихід на ринок або ціну в Європі поки що немає.



