Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe

Американський бренд Jeep презентував повнопривідну комплектацію нового компактного кросовера Avenger 4xe.

Версія Jeep Avenger 4xe дебютувала як концепт ще на Паризькому автосалоні 2022 року. Тепер виробник оприлюднив серійну версію та деякі технічні дані.





Назва «4xe» вже багато говорить про привід: це той самий м'який гібридний привід потужністю 136 к.с., що й в Alfa Romeo Junior, який складається з 1,2-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом і двох електродвигунів. Але є інновації не лише під капотом: Jeep Avenger 4xe матиме ряд косметичних оновлень - зовні та всередині - а також технічних покращень.

Повнопривідний Jeep Avenger повністю відповідає позашляховому духу бренду із оновленими елементами та новими деталями. Передній та задній бампери виготовлені зі стійкого до подряпин матеріалу, а також йдеться про міцнішу нижню решітку радіатора, захист радара та протитуманних фар, які тепер встановлені вище для кращого освітлення дороги. Також є нові рейлінги на даху та задня зчіпка для причепа, яка є важливою для позашляховиків.

У стандартне оснащення також входять великі шини M&S. Опціонально доступні ще більш спеціальні шини All Terrain 3PMSF, що забезпечують ще більше зчеплення на найскладнішій місцевості.

І останнє, але не менш важливе - особливі кути нахилу, які покращені порівняно з версією з переднім приводом. Повнопривідний Jeep Avenger Hybrid тепер має кут заїзду спереду 22°, кут рампи 21° і кут з'їзду ззаду 35°, дорожній просвіт 210 мм і глибину переходу вброд 400 мм.

Інтер'єр

Дизайн салону Jeep Avenger 4xe практично не змінився. Відповідно до дещо більш всюдихідного зовнішнього вигляду, чохли сидінь виготовлені з міцного матеріалу, який можна мити. Однак цифрова апаратура, центральний 10,25-дюймовий монітор і досить хороше планування салону залишаються незмінними.

Під капотом

Як уже згадувалося, це така ж м'яка гібридна система, як й на Alfa Romeo Junior, яка поєднує 1,2-літровий трициліндровий бензиновий турбодвигун з двома електродвигунами потужністю 21 кВт, кожен з яких відповідає за одну вісь. Сумарна віддача становить 136 к.с.

Доповнює все це 6-ступенева автоматична коробка передач з подвійним зчепленням. Інформації про батарею немає, але, враховуючи стосунки компанії, вона повинна мати 900 Вт-год брутто, що дозволить проїхати кілька кілометрів в електричному режимі. Максимальна швидкість 194 км/год і 9,5 секунди від 0 до 100 км/год є офіційними цифрами.

Завдяки функції Select Terrain система повного приводу Jeep Avenger 4xe має різні режими роботи: Auto, Snow, Sand, Mud і Sport, щоб використовувати весь потенціал силової установки, а також використовувати e-bost на задні колеса.

У режимі Auto система активує бензиновий двигун і обидва електромотори до швидкості 30 км/год, щоб забезпечити максимальне зчеплення з розподілом крутного моменту 50:50. Однак у діапазоні від 30 до 90 км/год задній двигун активується лише за необхідності та залишається підключеним до задніх коліс, щоб мати можливість швидко реагувати у разі необхідності. На швидкості понад 90 км/год Jeep Avenger 4xe поводиться як класичний м'який гібрид, тобто передньопривідний позашляховик із від'єднаним заднім двигуном.

Новий повний привід Avenger також несе з собою ще одне важливе нововведення: багатоважільну задню підвіску.

Ціни

Jeep Avenger 4xe буде доступний для замовлення з кінця 2024 року, ціни ще не визначені. Погляд на поточний прайс-лист свідчить про те, що стартова ціна на передньопривідний Avenger Latitude з 100-сильним бензиновим двигуном 1.2 Turbo стартує від 26 000 євро, а отже новинка не коштуватиме дешевше.

Наразі відомо, що для Avenger 4xe дебютують нові комплектації «Upland» і «Overland», ймовірно, з особливим і функціональним позашляховим дизайном.