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Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
10:46 14.06.2024 |
Компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner після того, як виявилось, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За їх словами, остання з серії виробничих проблем, які стосуються американського літакобудівника, пов'язана з неправильним "затягуванням" на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів на літак - рівномірно розподілених між обома сторонами середньої частини корпусу літака.
Boeing підтвердив перевірки у відповідь на запит Reuters і заявив, що не бачить впливу на поставки.
"Наша команда 787 перевіряє кріплення в боковинах деяких літаків 787 Dreamliner, які не були доставлені, щоб переконатися, що вони відповідають нашим інженерним специфікаціям. Експлуатаційний флот може продовжувати безпечну роботу", - зазначили в компанії.
Натомість у заяві Федерального авіаційного управління США (FAA) сказано, що компанія Boeing виявила, що може мати "неправильно встановлені кріплення фюзеляжу на деяких літаках 787".
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