BMW 3 серії отримав другий рестайлінг

Німецький бренд BMW знову оновив свій бестселер - 3-я серія матиме покращені електричний діапазон, шасі та цифровізацію.

Поточна BMW 3 серії під кодом G20/G21 вийшла на ринок у 2019 році, а масштабний фейсліфт під внутрішньою назвою LCI відбувся у 2022 році. Зараз представлено ще одне оновлення моделі, але воно більше зосереджене на внутрішніх змінах. Цього разу акцент зосереджено менше на дизайні екстер'єру, адже тут фактично все залишилося без змін.





Основна увага приділяється більшому запасу ходу на електротязі для моделей PHEV, новому налаштуванню шасі та цифровізації.

Мюнхенська компанія планує розпочати продажі оновленого седана та універсала (Touring) у липні 2024 року.

Популярна серія двигунів внутрішнього згоряння, ймовірно, залишиться в асортименті ще кілька років. Повністю електричний «Neue Klasse» має з'явитись у кузові седана (у форматі 3 Серії) у 2026 році.

Враховуючи, що класичні лінії не потребують рестайлінгу, змін в екстер'єрі фактично немає. Потенційні клієнти 3 Серії можуть обрати одне з двох нових варіантів зовнішнього фарбування.

«Arctic Race Blue metallic» і «Fire Red metallic» будуть доступні на початку продажів. Нові 19-дюймові легкосплавні диски також доступні в поєднанні зі спортивним пакетом M - і все.

Інтер'єр

BMW обіцяє нове спортивне шкіряне кермо з перемикачами передач у стандартній комплектації. Деталі вентиляційних отворів і зовнішнього освітлення були інтегровані, як і нові поверхні сидінь і внутрішня обробка.

Системи допомоги, такі як попередження про лобове зіткнення, асистент швидкості та датчики паркування, вже були включені в рестайлінг 2022 року. Камера заднього виду, асистент руху заднім ходом і хмарна навігаційна система тепер також є частиною стандартного обладнання.

Серед опційного обладнання можна знайти асистент кермового управління та смуги руху, активний круїз-контроль з функцією stop & go та Parking Assistant Plus.

Випустивши iDrive 8.5, компанія продовжує скорочувати кількість елементів керування та кнопок і зосереджується на голосових командах і сенсорних функціях через дисплей. Новий початковий екран із віджетами, розташованими вертикально на одному рівні. Швидкий доступ дозволяє обирати функції безпосередньо без них.

Дисплеї пропонують прямий доступ до функцій клімату. Тим не менш, в опціях знаходиться додатковий проекційний дисплей і «розширений огляд».

Під капотом

Звичайні двигуни внутрішнього згоряння залишаються незмінними. Після великого оновлення у 2022 році рядний шестициліндровий бензиновий двигун і все інше стало доступним.

Дизель працює за технологією м'якого гібриду. Його 48-вольтовий стартер-генератор генерує додаткову потужність 8 кВт (11 к.с.) Механічні коробки передач після попереднього рестайлінгу більше не доступні.

У рестайлінгу 2024 року плагін-гібридні моделі характеризуються додатковою оптимізованою ефективністю та значно збільшеним запасом ходу на електротязі. При цьому комплектації BMW 330e Sedan та BMW 330e Touring доступні з класичним заднім або повним приводом. Технологія приводу складається з чотирициліндрового бензинового двигуна та електродвигуна, інтегрованого у 8-ступеневу коробку передач Steptronic, які разом створюють системну потужність 215 кВт (292 к.с.).

Новинкою є високовольтна батарея п'ятого покоління технології BMW eDrive. При незмінному просторі установки корисна енергоємність зросла майже вдвічі до 19,5 кВт/год. Результатом є значно збільшений запас ходу на електриці до 101 кілометра відповідно до WLTP.

Плагін-гібридна версія також вперше отримала новий зарядний пристрій для трифазної мережі змінного струму потужністю до 11 кВт. Високовольтну батарею можна зарядити від нуля до 100 відсотків за 2год15хв.

Для всіх BMW 3 серії в майбутньому буде більш жорстке з'єднання між задніми амортизаторами та кузовом. Він оптимізує точність і суверенність, а також акустичний профіль під час піків навантаження на дорозі. Крім того, у режимі водіння Comfort знижується рівень сили керма.

Ціни

Базова ціна для Німеччини становить 46 400 євро за седан 3-ї серії та 47 700 євро за універсал Touring. Це означає, що серія буде дорожчою від 1200 до 1300 євро.







