Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW представила концепт Skytop

22:07 11.06.2024 |

Транспорт

BMW представила концепт Skytop
 

Німецька марка BMW показала концепт Skytop, який черпає натхнення від Z8 і 503, але виглядає як 8 серія зі зрізаним дахом.

BMW любить демонструвати концептуальні автомобілі на виставці Villa d'Este. Цього року німецька марка представила концепт Skytop, двомісне купе без даху, яке, за словами компанії, черпає натхнення зі своїх минулих моделей.


«BMW Skytop - це справді унікальний та екзотичний дизайн у традиціях Concorso d'Eleganza Villa d'Este, - сказав Адріан ван Хойдонк, керівник BMW Group Design. - Він пропонує поєднання динаміки водіння та елегантності на найвищому рівні, яке можна порівняти з його історичними предками, такими як BMW Z8 або BMW 503».

BMW представила концепт Skytop

 

Зв'язки з родстером Z8 очевидні. Тонкі задні ліхтарі Skytop і передня частина з акулячим носом - це явне натхнення для дизайну родстера початку 2000-х років. Рельєфний дизайн капота, невеликі фари та унікальна задня частина з пласким багажником нагадують про 503 кінця 1950-х років.

BMW представила концепт Skytop

 

Проте з швидкого погляду можна подумати, що Skytop - це просто перероблена 8-ма серія. Він має подібні пропорції та використовує 4,4-літровий V-8 потужністю 617 кінських сил від M8 Competition. Тому не дивно, якщо BMW просто використав M8 як базу та домалював дизайн.

BMW представила концепт Skytop

 

BMW не надає жодних інших технічних чи робочих характеристик, хоча можна здогадатися, що Skytop також використовує восьмиступеневу автоматичну коробку передач M8 Competition і систему повного приводу.


Тема серійного автомобіля продовжується і всередині. Налаштування приладової панелі, схожі на 8 серію зі знайомим цифровим приладом, екраном інформаційно-розважальної системи, центральною панеллю та селектором передач. Хоча шкіряні сидіння та кермо виглядають чудово, очевидно, що вони також серійні.

BMW представила концепт Skytop

 

Однак унікальна дуга безпеки позаду сидінь повністю виготовлена на замовлення та має вікно, що засувається з електроприводом. Дах складається з двох частин, які можна зняти вручну та помістити в багажник.

BMW представила концепт Skytop

 

Незважаючи на те, що Skytop, ймовірно, є майже заводським примірником, навряд він коли-небудь побачить конвеєр. BMW вже виробляє купе та кабріолет 8 серії, тому витончена версія Тарга точно не з'явиться в лінійці, незалежно від того, наскільки круто вона виглядає.


BMW представила концепт Skytop

 

BMW представила концепт Skytop

 

BMW представила концепт Skytop

 

BMW представила концепт Skytop
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,0000
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 43,0000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,21 0,52 40,5950  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес