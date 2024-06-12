BMW представила концепт Skytop

Німецька марка BMW показала концепт Skytop, який черпає натхнення від Z8 і 503, але виглядає як 8 серія зі зрізаним дахом.

BMW любить демонструвати концептуальні автомобілі на виставці Villa d'Este. Цього року німецька марка представила концепт Skytop, двомісне купе без даху, яке, за словами компанії, черпає натхнення зі своїх минулих моделей.





«BMW Skytop - це справді унікальний та екзотичний дизайн у традиціях Concorso d'Eleganza Villa d'Este, - сказав Адріан ван Хойдонк, керівник BMW Group Design. - Він пропонує поєднання динаміки водіння та елегантності на найвищому рівні, яке можна порівняти з його історичними предками, такими як BMW Z8 або BMW 503».

Зв'язки з родстером Z8 очевидні. Тонкі задні ліхтарі Skytop і передня частина з акулячим носом - це явне натхнення для дизайну родстера початку 2000-х років. Рельєфний дизайн капота, невеликі фари та унікальна задня частина з пласким багажником нагадують про 503 кінця 1950-х років.

Проте з швидкого погляду можна подумати, що Skytop - це просто перероблена 8-ма серія. Він має подібні пропорції та використовує 4,4-літровий V-8 потужністю 617 кінських сил від M8 Competition. Тому не дивно, якщо BMW просто використав M8 як базу та домалював дизайн.

BMW не надає жодних інших технічних чи робочих характеристик, хоча можна здогадатися, що Skytop також використовує восьмиступеневу автоматичну коробку передач M8 Competition і систему повного приводу.





Тема серійного автомобіля продовжується і всередині. Налаштування приладової панелі, схожі на 8 серію зі знайомим цифровим приладом, екраном інформаційно-розважальної системи, центральною панеллю та селектором передач. Хоча шкіряні сидіння та кермо виглядають чудово, очевидно, що вони також серійні.

Однак унікальна дуга безпеки позаду сидінь повністю виготовлена на замовлення та має вікно, що засувається з електроприводом. Дах складається з двох частин, які можна зняти вручну та помістити в багажник.

Незважаючи на те, що Skytop, ймовірно, є майже заводським примірником, навряд він коли-небудь побачить конвеєр. BMW вже виробляє купе та кабріолет 8 серії, тому витончена версія Тарга точно не з'явиться в лінійці, незалежно від того, наскільки круто вона виглядає.



