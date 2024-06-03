Женевський автосалон закривається через відсутність інтересу

Женевський міжнародний автосалон, якому понад сто років, буде назавжди скасовано через зниження інтересу з боку автовиробників до події. Таке рішення ухвалили організатори заходу, інформує німецьке видання n-tv.

Як пояснили організатори, невизначеність в автомобільній промисловості є надто великою, а привабливість великих європейських ярмарків надто впала. Тому вони закривають свій швейцарський майданчик, але будуть проводити автосалон у Катарі.

"Відсутність інтересу з боку виробників до Женевського автосалону в умовах складного галузевого середовища, конкуренція з боку виставок у Парижі та Мюнхені, яким віддають перевагу відповідні вітчизняні виробники, а також необхідні інвестиції в таку виставку звучать останнім сигналом для проведення ще однієї виставки", - пояснив Александр де Сенаркленс, президент компанії-організатора виставки.

Женевський міжнародний автосалон не проводився з 2019 року через пандемію COVID-19 та її економічний вплив на світову автомобільну промисловість. Його повернення заздалегідь було заплановано на 2024 рік, але за останні п'ять років автовиробники змінили тактику презентації своїх моделей, переорієнтувались на інші майданчики, ближче до важливих ринків, або взагалі віддають перевагу онлайн-презентаціям, заощаджуючи кошти у важкі часи чи перенаправляючи їх на користь реклами в соцмережах.

Тому Женевський автосалон 2024 року вийшов значно скромнішим, ніж у минулі роки. До пандемії COVID-19 Женевський автосалон був нейтральним майданчиком для великих і малих європейських автовиробників, але цього року німецькі бренди (Mercedes-Benz, BMW, Audi та Volkswagen) пропустили захід. Азійські бренди, зокрема Toyota і Hyundai, також не були представлені на автосалоні.

Женевський автосалон вперше був проведений 1905 року і протягом десятиліть був одним з найважливіших автосалонів у світі. Для Європи це був, безумовно, головний автосалон.