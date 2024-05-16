Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині

Південнокорейська марка Kia оновила екстер'єр та інтер'єр електричного кросовера EV6, додавши більше потужності та технологій.

Перше покоління Kia EV6 було представлено вже три роки тому й тому виробник вже підготував рестайлінг моделі.

Оновлений Kia EV6 поки з'явився у Південній Кореї та виглядає ще більшим за дорестайлінгову модель. Окрім різноманітних змін інтер'єру, електричний кросовер також отримав новий акумулятор.

Найбільш істотних змін зазнала передня частина оновленого EV6. Kia відмовилася від звичайних фар попередньої моделі на користь кутових світлодіодних денних ходових вогнів і фар, які більше схожі на концептуальні моделі EV3 і EV4 та серійний EV9.

Дизайнери Kia також змінили решту передньої частини кросовера, включаючи бампер і нижню зону решітки радіатора.

Решта зовнішнього вигляду EV6 практично не змінилася, за винятком нових чорних і сріблястих колісних дисків розміром 19 і 20 дюймів. На задній панелі фірмова світлодіодна світлодіодна панель простягається по всій ширині електрокара, зберігаючи його характерний вигляд.

Інтер'єр

Найважливішим є встановлення переглянутого вигнутого панорамного екрана, на якому розміщено цифрову панель приладів та дисплей інформаційно-розважальної системи.

Kia також змінила дизайн двоспицевого керма та додала сканер відбитків пальців, щоб дозволити зареєстрованим водіям заводити електромобіль без ключа. Покупці також будуть раді дізнатися, що додано бездротовий зв'язок Apple CarPlay і Android Auto.

Рестайлінговий Kia EV6 продовжує підтримувати бездротові оновлення, але хоча раніше вони обмежувалися оновленнями навігації, тепер електрокар підтримує бездротові оновлення для основних електронних систем керування.

Також є цифрове дзеркало заднього виду та покращений проекційний дисплей. Kia встановила ту саму навігаційну систему доповненої реальності, що й на поточних моделях Genesis, яка використовує передню камеру з графічними накладками.

Під капотом

Остання батарея Hyundai Motor Group ємністю 84 кВт-год знаходиться під капотом оновленого Kia, замінивши батарею старої моделі на 77,4 кВт-год. Kia каже, що задньопривідні моделі з 19-дюймовими колесами зможуть проїхати 494 км у Кореї, порівняно з 475 км минулого EV6. Деталі асортименту для інших ринків не повідомляються. Збільшений акумулятор підтримує зарядку постійного струму потужністю 350 кВт і може заряджатися на 10-80% за 18 хвилин.

Стандартні задньопривідні моделі виробляють 225 к.с. (168 кВт) і 350 Нм крутного моменту, тоді як версії з двома моторами мають 320 к.с. (239 кВт) і 605 Нм.

Kia каже, що модифікувала частотно-селективні амортизатори EV6, щоб підвищити комфорт їзди, зробила двигуни тихішими та посилила кузов для підвищення безпеки.

Оновлений EV6 буде представлений у Кореї наступного місяця. Ціни починатимуться з 55,4 мільйона корейських вон (приблизно 40 500 доларів США за поточним обмінним курсом) за варіант Light, зростуть до 58,24 мільйона вон (42 500 доларів США) за модель Air, 62,52 мільйона вон (45 700 доларів США) за версію Earth і 63,15 мільйонів вон (46 100 доларів США) за GT-Line.

Очікується, що найближчими тижнями буде оприлюднено більше деталей, зокрема інформацію про північноамериканську версію.