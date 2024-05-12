Renault представила новий кросовер Symbioz

Компактний кросовер Renault Symbioz офіційно дебютував та позиціонується між моделями Captur та Austral.

Французький бренд Renault презентував абсолютно новий кросовер Symbioz, який доповнить лінійку автомобілів зі збільшеним кліренсом.

Назва кросовера була запозичена у концепта 2017 року, з яким нова модель щоправда має мало спільного у дизайні та технологіях. Навпаки, новинка має протистояти новому Dacia Duster і нещодавно оновленому Nissan Qashqai у дуже конкурентному та популярному сегменті.





Новий Renault Symbioz отримав ту ж мову дизайну, що й нещодавні представлені новинки. Зокрема, й оновлений Captur.

Symbioz заснований на розширеній платформі CMF-B, яка також використовується Clio й Captur у B-сегменті та Arkana у C-сегменті. Якщо говорити про точні розміри, то вони виглядають так:

Renault Symbioz (2024)

Довжина 4413 мм Ширина 1797 мм Висота 1575 мм Колісна база 2638 мм Передній звис 892 мм Задній звис 890 мм Дорожній просвіт 169 мм Споряджена маса біля 1 500 кг Обсяг багажника 492 – 1 582 л

Це означає, що новинка від Renault знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і Nissan Qashqai, але він на цілих 13 сантиметрів коротший за VW Tiguan.

Для Symbioz доступно сім кольорів кузова, включаючи новий колір Merkur Blue. DeZir Red пропонується безкоштовно в конфігураторі, де також можна знайти п'ять інших кольорів: Mother of Pearl White, Rafale Gray, Black Pearl Black, Steel Gray та Iron Blue.

Дизайн Symbioz завершується великими 19-дюймовими колесами у версіях Esprit Alpine та Iconic. Всі диски (18 і 19 дюймів) нові і призначені виключно для цієї моделі.

Інтер'єр

Всередині новий Symbioz виглядає дуже схожим на Captur. Фактично, у Renault так й говорять: «Панель приладів Symbioz структурована так само, як й в оновленому Captur».

Орієнтуватися в приладах дуже легко, і Renault також залишила кілька справжніх кнопок. Дисплеї є фактичними та інформативними.

Заднє сидіння можна пересунути вздовж на 16 сантиметрів, завдяки чому пасажири на задніх сидіннях отримують до 221 міліметра простору для колін. Коли заднє сидіння знаходиться в передньому положенні, об'єм багажника збільшується з 492 до 624 літрів і до 1582 літрів, коли задні сидіння повністю складені (60:40).

Навіть без регулювання заднього сидіння простір для ніг хороший, як і простір для голови, незважаючи на панорамний скляний дах.

Багажник не має борта, тому рівна підлога є легкодоступною, і навіть громіздкі речі можна легко завантажити.

Symbioz також пропонує 24,7 літра місця для зберігання речей в салоні, сім літрів з яких лише в "шухляді для рукавиць".

Панорамний скляний дах Solarbay, вперше використаний на Rafale та Scenic E-Tech Electric, також доступний на Symbioz. Завдяки технології «AmpliSky» скління Solarbay робить рулонні штори непотрібними. При бажанні активна система затемнює люк сегментами за допомогою технології PDLC (полімерно-дисперсні рідкі кристали), в якій молекулярна структура реагує на електричний струм.

Symbioz має мультимедійну систему OpenR Link з інтегрованим Google, яка базується на Android Automotive 12. Бортова інформаційно-розважальна система дозволяє інтегрувати дротовий і бездротовий смартфон через Android Auto і Apple CarPlay.

Вже традиційно для Renault по середині встановлено вертикальний 10,4-дюймовий сенсорний екран (на всіх версіях). Крім того, 10,3-дюймовий дисплей водія відображає інформацію про поїздку, включаючи навігаційні інструкції. Окрім таких служб Google, як Google Maps і Google Assistant, у каталозі Google Play доступно багато інших програм (50 і більше залежно від країни та версії).

Під капотом

Renault Symbioz спочатку продаватиметься з лише гібридним мотором E-Tech 145, але, швидше за все, з'являться й інші «звичайні» бензинові двигуни. А ось дизеля очікувати не варто.

Наразі гібридна система поєднує два електродвигуни - електродвигун потужністю 36 кВт і високовольтний стартер-генератор (HSG) потужністю 18 кВт - з 1,6-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 69 кВт/94 к.с., до якого підключена інтелектуальна багаторежимна трансмісія без зчеплення та акумулятор ємністю 1,2 кВт-год.

Багаторежимна трансмісія для E-Tech Hybrid 145 має два рівні швидкості для електроприводу та чотири рівні швидкості для двигуна внутрішнього згоряння. Перемикання передач автоматичне, а загалом система дозволяє 14 комбінацій рівнів швидкості та приводу.

Symbioz завжди запускається в електричному режимі, тож водій може їздити повністю електричним автомобілем у місті до 80 відсотків часу. На шосе трансмісія розроблена таким чином, що двигун внутрішнього згоряння приводить в рух колеса безпосередньо, без роботи електродвигунів, як у звичайних гібридних системах.

Як Clio і Captur, Symbioz також має нову функцію «E-Save», яка активується за допомогою кнопки зліва на кермі. Метою цієї функції є зниження споживання палива, зберігаючи при цьому комфорт водіння, підтримуючи рівень заряду батареї щонайменше на 40 відсотків.

Renault досі не оприлюднила цін, але можна поглянути на гібридні версії Captur, Arkana і Austral. У Німеччині це 29 950, 34 400 і 41 250 євро відповідно. Отже можна очікувати, що новий Symbioz коштуватиме приблизно 32 500 євро у базовій комплектації.