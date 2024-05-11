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АНАЛІТИКА

FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів

22:47 10.05.2024 |

Транспорт

 

Провідні світові автовиробники почали збільшувати інвестиції у створення plug-in гібридів, пише Financial Times. Прискорений перехід на електрокари, який ще недавно прогнозували спеціалісти, зіштовхнувся з труднощами.

Тривалий період високих процентних ставок та неготовність зарядної інфраструктури охолодили ентузіазм автолюбителів і призвели до відновлення продажу гібридних транспортних засобів.

Довідка. Plug-in гібрид, або PHEV - це автомобіль, який оснащено і бензиновим двигуном, і електродвигуном з акумуляторними батареями.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, рік тому точно, я б вам сказав - повністю електричні. Відтоді багато чого сталося. За електрокарами все ще майбутнє, але зараз ми бачимо, що процес переходу буде тривалішим", - сказав головний операційний директор Hyundai Motor Company Хосе Муньйос на автомобільному саміті FT.

"Треба багато інвестувати у розвиток plug-in гібридів. Треба бути гнучкими", - підтримав його думку президент General Motors Марк Ройсс.

Mercedes, який кілька років тому заявив амбітну мету продавати тільки електромобілі до 2030 року, відмовився від свого плану. 8 травня директор компанії Ола Келленіус сказав, що Mercedes продовжить випускати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння та гібридні автомобілі після цього строку.

Ford Motor теж переглядає свій план щодо продажу лише повністю електричних автомобілів у Європі до 2030 року.

Керівники автомобільних компаній кажуть, що ринок електрокарів трохи втратив імпульс і подальше зростання все більше залежить від звичайних покупців, а не техноентузіастів.

До того ж традиційним виробникам важко конкурувати за ринок із китайським автопромом, який випускає дешевші електромобілі. Загроза з боку Китаю тільки посилила увагу компаній до гібридів, які, як правило, мають хорошу маржу, тоді як повністю електричні моделі часто збиткові.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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