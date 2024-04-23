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АНАЛІТИКА

Світовий продаж електромобілів у 2024 році може зрости більш ніж на 20%, до 17 млн - МЕА

15:39 23.04.2024 |

Транспорт

 

Світовий продаж електромобілів цього року може зрости більш ніж на 20% і досягти 17 млн одиниць, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

У першому кварталі продаж електромобілів підвищився приблизно на 25% у річному вираженні, йдеться в щорічній галузевій доповіді МЕА.

Частка електромобілів у загальних продажах машин у 2024 році становитиме близько 20%, а до 2035 року може збільшитися до двох третин.

При цьому у Китаї цього року вона може досягти 45%, у Європі - 25%, у США - 11%.

Агентство зараховує електромобілі як до повністю електричної моделі, так і до гібридів, що підключаються (plug-in hybrids).

Самі автовиробники тим часом вказують на падіння інтересу широкого споживача до цілком електричних моделей через високі ціни та нестачу станцій зарядки, пише Financial Times.

Tesla та BYD - перший і другий за величиною виробники електромобілів у світі - у першому кварталі помітно знизили продаж порівняно з жовтнем-груднем.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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