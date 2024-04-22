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Citroen представив нове покоління C3 Aircross
17:24 22.04.2024 |
Новий сімейний кросовер другого покоління Citroen C3 Aircross став більшим та практичнішим, а також отримає електричну версію.
Citroen показав перші зображення нового C3 Aircross, який, як і новий C3, заснований на тій самій платформі автомобіля, що забезпечує гнучкість і економічну ефективність силової установки. Простіше кажучи, Aircross - це подовжена версія C3.
Уважний читач одразу помітить безпомилкову схожість новинки з нещодавно представленим Opel Frontera. Не дивно, адже інші моделі, такі як Corsa та Mokka, вже мають багато родичів у великій групі Stellantis.
Абсолютно новий C3 Aircross має довжину 4,39 метра і пропонує більше простору в салоні. Для порівняння: новий C3 має довжину всього 4,01 метра. Citroën також говорить про довгу колісну базу, найбільшу в своїй категорії (за словами виробника), яка має забезпечити більше місця для ніг задніх пасажирів.
Вертикальний дизайн задньої частини та задніх секцій, а також розміри C3 Aircross теж призначені для забезпечення достатнього простору для пасажирів третього ряду.
Новий C3 Aircross використовує нову мову дизайну Citroën, першою реалізацією якої були концепт-кар марки Oli, а також новий C3. Його сильно вертикальна передня частина несе новий логотип Citroën і приймає характерний трисегментний світловий підпис.
На додаток до цієї графіки, Citroën грає зі сприйняттям і налаштуванням силуету C3 Aircross, розбиваючи вертикальну мову дизайну моделі за допомогою двоколірного даху. Кольорові кліпси на бампері та центральній стійці можна змінити за бажанням.
Під капотом
Кросовер із високим і горизонтальним капотом, розширеними крилами і колісними арками, які вміщують великі колеса діаметром до 690 мм.
Новий B-SUV поділяє платформу автомобіля з C3, яка з самого початку була оптимально розроблена для електричної моделі. Він має пропонуватися з класичним двигуном внутрішнього згоряння та м'яким гібридом. І щоб зробити крок далі, також буде доступна повністю електрична трансмісія, вироблена в Європі.
Подібно до C3 та іншої продукції Stellantis, це має означати: турбобензиновий двигун потужністю 101 к.с. з механічною шестиступеневою коробкою передач.
М'який гібрид 48В з двигуном потужністю 136 к. с. та трансмісією з подвійним зчепленням має видавати загальні 156 к.с. Електрична версія має запропнувати еквівалент потужності в 113 к.с.
Як і седан C3, новий C3 Aircross поставить комфорт на перше місце і, за словами Citroën, матиме всі функції та технології, очікувані клієнтами на цьому ринку.
З 2020 року продажі B-SUV обігнали продажі малолітражних автомобілів B-сегменту в Європі. Продажі перевищують 2 мільйони примірників щороку на зростаючому конкурентному ринку. Citroën вийшов на цей сегмент ринку в 2008 році з Citroën C3 Picasso.
Категорії B-SUV тоді не існувало; C3 Picasso був скоріше мінівеном. Позначення Aircross з'явилося в 2017 році з першим C3 Aircross, який зберіг практичність. Додаткову інформацію про новий C3 Aircross буде оголошено влітку.
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