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Citroen представив нове покоління C3 Aircross

17:24 22.04.2024 |

Транспорт

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

Новий сімейний кросовер другого покоління Citroen C3 Aircross став більшим та практичнішим, а також отримає електричну версію.

Citroen показав перші зображення нового C3 Aircross, який, як і новий C3, заснований на тій самій платформі автомобіля, що забезпечує гнучкість і економічну ефективність силової установки. Простіше кажучи, Aircross - це подовжена версія C3.


Уважний читач одразу помітить безпомилкову схожість новинки з нещодавно представленим Opel Frontera. Не дивно, адже інші моделі, такі як Corsa та Mokka, вже мають багато родичів у великій групі Stellantis.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

Абсолютно новий C3 Aircross має довжину 4,39 метра і пропонує більше простору в салоні. Для порівняння: новий C3 має довжину всього 4,01 метра. Citroën також говорить про довгу колісну базу, найбільшу в своїй категорії (за словами виробника), яка має забезпечити більше місця для ніг задніх пасажирів.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

Вертикальний дизайн задньої частини та задніх секцій, а також розміри C3 Aircross теж призначені для забезпечення достатнього простору для пасажирів третього ряду.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

Новий C3 Aircross використовує нову мову дизайну Citroën, першою реалізацією якої були концепт-кар марки Oli, а також новий C3. Його сильно вертикальна передня частина несе новий логотип Citroën і приймає характерний трисегментний світловий підпис.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

На додаток до цієї графіки, Citroën грає зі сприйняттям і налаштуванням силуету C3 Aircross, розбиваючи вертикальну мову дизайну моделі за допомогою двоколірного даху. Кольорові кліпси на бампері та центральній стійці можна змінити за бажанням.

Під капотом

Кросовер із високим і горизонтальним капотом, розширеними крилами і колісними арками, які вміщують великі колеса діаметром до 690 мм.

Новий B-SUV поділяє платформу автомобіля з C3, яка з самого початку була оптимально розроблена для електричної моделі. Він має пропонуватися з класичним двигуном внутрішнього згоряння та м'яким гібридом. І щоб зробити крок далі, також буде доступна повністю електрична трансмісія, вироблена в Європі.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

Подібно до C3 та іншої продукції Stellantis, це має означати: турбобензиновий двигун потужністю 101 к.с. з механічною шестиступеневою коробкою передач.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

М'який гібрид 48В з двигуном потужністю 136 к. с. та трансмісією з подвійним зчепленням має видавати загальні 156 к.с. Електрична версія має запропнувати еквівалент потужності в 113 к.с.

Як і седан C3, новий C3 Aircross поставить комфорт на перше місце і, за словами Citroën, матиме всі функції та технології, очікувані клієнтами на цьому ринку.

Citroen представив нове покоління C3 Aircross

 

З 2020 року продажі B-SUV обігнали продажі малолітражних автомобілів B-сегменту в Європі. Продажі перевищують 2 мільйони примірників щороку на зростаючому конкурентному ринку. Citroën вийшов на цей сегмент ринку в 2008 році з Citroën C3 Picasso.

Категорії B-SUV тоді не існувало; C3 Picasso був скоріше мінівеном. Позначення Aircross з'явилося в 2017 році з першим C3 Aircross, який зберіг практичність. Додаткову інформацію про новий C3 Aircross буде оголошено влітку.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Citroen
 

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