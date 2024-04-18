Nissan Qashqai отримав агресивний фейсліфтинг

Японський бренд Nissan оновив компактний кросовер Qashqai завдяки змінам ззовні та всередині.

Популярний кросовер Nissan Qashqai зазнав агресивних змін екстер'єру, які супроводжуються великими технологічними оновленнями, що мають зробити модель більш конкурентоспроможною порівняно з Hyundai Tucson та Kia Sportage.





Нова решітка радіатора вкрита складним візерунком із глянцевої чорної луски, який отримав натхнення від традиційних японських обладунків.

Решітку доповнює новий, чіткіший дизайн денних ходових вогнів, який складається з більшого елемента, що повторює лінію капота, а також п'яти маленьких лінз, які імітують форму елементів решітки. У свою чергу, головна фара тепер має адаптивний модуль дальнього світла, а передній бампер також був змінений.

Нові задні ліхтарі мають невеликі плаваючі елементи, розташовані під більшим «бумерангом», а задній бампер був змінений, щоб виглядати ширшим і більш преміальним.

Зовнішні зміни відбулися в нещодавно представленій комплектації N-Design, яка виділяється панелями кольору кузова на колісних арках і дверях, а також унікальним набором 20-дюймових легкосплавних дисків.

Салон

Зміни в інтер'єрі не такі помітні, але можна обрати нові види обробки для приладової панелі та центральної консолі, а також нові візерунки оббивки. Також є атмосферне освітлення та елементи з алькантари на топових версіях. Бічні вікна тепер товщі, щоб зменшити шум у салоні.

Технології на борту Qashqai теж отримали більш значні оновлення. Найбільша - абсолютно нова інформаційно-розважальна система на базі ОС Android Automotive від Google - та сама архітектура програмного забезпечення, яку використовують Renault, Volvo та Polestar.

Nissan додав власну графіку, щоб новий інтерфейс виглядав звичним для поточних власників Qashqai, але всі комплектації (окрім базової версії) тепер будуть оснащені вбудованими програмами, як-от Google Maps, і більше 70 інших, включаючи Waze та Spotify, доступні через магазин Google Play. Голосовий помічник Google із розумінням природної мови також виконує деякі функції, і його можна використовувати для керування налаштуваннями автомобіля за допомогою таких фраз, як «Мені холодно (I'm cold)», щоб регулювати температуру в салоні.

Програми зможуть оновлюватись по повітрю, але для не фанатів технологій Google є стандартне бездротове підключення смартфонів Apple CarPlay і Android Auto. Також покращено графіку для 12,3-дюймового центрального сенсорного екрана та цифрового приладового дисплея.

Безпека

Кожен новий Qashqai буде оснащений додатковим комплектом безпеки (тобто більше ніж раніше), включаючи попередження про сонливість водія, автономне екстрене гальмування, допомогу в екстреному утриманні смуги руху та запис даних про аварії. Ці системи активуються кожного разу, коли вмикається автомобіль, але, як і у випадку з нещодавно оновленим Juke, водії можуть створити власний персоналізований режим для набору систем безпеки, у тому числі, які системи вони бажають увімкнути, а потім це можна вибрати за допомогою зручної кнопки швидкого доступу на кермі.

Компанія Nissan каже, що покращила якість камер для системи Around View Monitor Qashqai. Оновлена програма може забезпечувати «невидимий вид капота», щоб допомогти водіям не з'їжджати на бордюр, і «боковий огляд» із кутом огляду 200 градусів для складних Т-подібних перехресть.

Нарешті, підключені служби Nissan тепер можуть сповістити, якщо Qashqai не закрито, і запропонувати можливість закрити автомобіль дистанційно за допомогою програми для смартфона. Додатковий трекер викраденого автомобіля також є новою функцією.

Під капотом

Незважаючи на всі зміни стилю та технічні оновлення, варіанти двигунів для Qashqai залишилися незмінними, тож клієнти матимуть простий вибір між бензиновим двигуном із м'яким гібридом або технологією Nissan e-Power.

Qashqai e-Power відрізняється від інших гібридів тим, що електродвигун автомобіля потужністю 187 к.с. відповідає виключно за живлення електромотора передніх коліс. 1,5-літровий бензиновий двигун під капотом використовується лише для генерації енергії, яка надсилається безпосередньо на цей електромотор, на літій-іонну батарею ємністю 1,8 кВт-год або обидва в деяких сценаріях. Ідея полягає в тому, що налаштування e-Power можуть забезпечити враження від водіння, схожого на електрокар, без запасу ходу або хвилювань щодо зарядки, які можуть виникнути з електромобілем.

Qashqai e-Power також має рекуперативне гальмування, як електромобіль, надсилаючи рекуперовану під час уповільнення енергію до батареї. Існує режим «B» для більшої регенерації, а також функція «e-Pedal Step», яка призначена для забезпечення водіння однією педаллю.

Іншим варіантом є 1,3-літровий м'який гібридний бензиновий двигун, який у своїй базовій формі видає 138 к.с. і працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Існує також версія потужністю 156 к.с., яка пропонується з шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач CVT, а також опцією повного приводу.

Оновлений Nissan Qashqai має надійти в продаж влітку в п'яти комплектаціях: Acenta Premium, N-Connecta, Tekna, N-Design і Tekna+. Попередню базову версію Visia виключають із лінійки, і це, ймовірно, означатиме підвищення початкової ціни Qashqai з поточних 27 135 фунтів стерлінгів до приблизно 30 000 фунтів стерлінгів.

В Україні тепер вже дорестайлінгова версія доступна від 1 100 030 грн за комплектацію Acenta, що приблизно дорівнює 22 350 фунтів стерлінгів (або 26 170 євро).