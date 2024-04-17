Новий кросовер Alfa Romeo Milano змінив назву на Junior

Під тиском італійського уряду Alfa Romeo вирішила змінити назву свого нещодавно представленого кросовера.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо розкритикував Alfa Romeo за те, що компанія продаватиме автомобіль іноземного виробництва з італійською назвою. Milano виготовляється на складальному заводі Alfa в Тихах, розташованому в Польщі.





«Автомобіль під назвою Milano не можна виробляти в Польщі, - сказав Урсо в четвер. - Це заборонено італійським законодавством».

За даними Reuters, йдеться про закон від 2003 року, який забороняє називати товари «італійськими», якщо вони не вироблені в Італії.

«Цей закон передбачає, що не можна давати назви, які вводять споживачів в оману, - додав Урсо. - Отже, автомобіль під назвою Milano має бути вироблений в Італії. Інакше він дає оманливі дані, що заборонено італійським законодавством».

Назва Milano - це данина поваги місту Мілан, де починалася історія Alfa Romeo. Спочатку назва використовувалась для задньопривідного седана Busso 75 із двигуном V6 у Північній Америці, де він конкурував із такими автомобілями, як BMW 3 серії.

Тим не менш, нова назва Junior є ще одним відродженням для бренду й, можливо, навіть більше підходить для компактного кросовера початкового рівня. Назва Junior спочатку використовувалась Alfa Romeo як рівень комплектації в середині 1960-х років для позначення базових моделей купе Giulia 105-ї та 115-ї серій.

«Ми чудово усвідомлюємо, що цей епізод залишиться вкарбованим в історії бренду, - сказав генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато в заяві. - Це велика відповідальність, але водночас хвилюючий момент. Вибір нової назви Alfa Romeo Junior цілком закономірний, оскільки він тісно пов'язаний з історією бренду та був одним із наших фаворитів від початку».

Новий Alfa Romeo спрямований виключно на європейський компактний B-сегмент та є інтелектуальним спадкоємцем Giulietta та Mito.

Новинка базується на тій же платформі, що й Fiat 600, Jeep Avenger, Opel Mokka або Peugeot 2008, але все ще має власний стиль. Марка також обіцяє «типове задоволення від водіння Alfa».

Дизайн

Окрім відсутності вихлопних наконечників, електричні моделі можна буде впізнати за скромною решіткою радіатора, на якій вирізаний знаковий логотип компанії. Гібридні моделі мають традиційну решітку радіатора з класичним шрифтом Alfa Romeo, але обидві розташовані між дизайном розділеного світла під назвою «3+3». 18-дюймові колеса є стандартними, а 20-дюймові доступні в комплектаціях Performance.

Із довжиною 4,17 м та шириною 1,78 м, Junior однозначно належить до компактних кросоверів. Тим не менш, такі пропорції створюють 400 літрів вантажного простору всередині за задніми сидіннями, цифра, яка, за словами Alfa, є найкращою в цьому класі.

Інтер'єр

В середині можна побачити кабіну з двома 10,25-дюймовими цифровими екранами - один призначений для водія, а інший служить центральним екраном інформаційно-розважальної системи.

На центральному тунелі розміщено кілька кнопок, усі вони фізичні. Включно з перемикачем увімкнення/вимкнення, перемикачем селектора передач і режимами водіння. Під елементами клімат-контролю знаходиться лоток для заряджання смартфонів, який також можна бездротовим способом підключити до інформаційно-розважальної системи, щоб скористатися перевагами Android Auto та Apple CarPlay.

Програмне забезпечення є новим і має інтерфейс на основі віджетів. Спортивні сидіння Sabelt можна отримати у найпотужнішій версії Alfa Romeo Junior, яка характеризується наявністю великої кількості алькантари та інших елементів, що підкреслюють спортивний характер.

Компонування однакове для гібридної та електричної версії.

Під капотом

Електричні версії оснащені одним двигуном з акумулятором на 54 кВт-год. У стандартній комплектації він генерує 156 кінських сил і має запас ходу 410 км за циклом WLTP.

Комплектація Veloce збільшує потужність до 240 к.с., а також пропонує механічний самоблокувальний диференціал із покращеним кермуванням, оновлену підвіску, великі гальма та згадані вище 20-дюймові колеса з високоякісними шинами. Alfa Romeo не згадує компроміс щодо запасу ходу, але всі електричні версії можуть швидко заряджатися від 10-80 відсотків за 30 хвилин на швидких зарядних пристроях постійного струму 100 кВт.

Гібрид базується на 1,2-літровому трициліндровому двигуні з турбонаддувом, а електромотор потужністю 21 кВт інтегрований у шестиступеневу трансмісію з подвійним зчепленням. Alfa Romeo говорить про загальну потужність 136 к.с., приводячи або передні колеса, або всі чотири в комплектації Ibrida Q4. На гібриді можна їхати в повністю електричному режимі, але виробник поки не вказав дистанцію.

Ціни також поки не оголошені, але відомо, що топові комплектації матимуть 18-дюймові легкосплавні диски, спортивне матове покриття, салон з вінілу та тканини, шкіряне кермо, сидіння водія з електрорегулюванням і масажем, 8-кольорове освітлення салону, системи безпеки 2-го водіння, камера заднього огляду на 180 градусів, двері багажника з електроприводом і доступ без ключа. Для електричної версії також пропонується трифазний бортовий зарядний пристрій на 11 кВт.