Nissan представив новий кросовер Kicks

Японський виробник Nissan презентував нове покоління кросовера Kicks, яке отримало серйозні зміни та навіть повний привід.

Нове покоління Nissan Kicks тестувалось ще з 2023 року, й тепер виробник розкрив дизайн та деякі параметри новинки.





Одразу можна помітити, що фірмової решітки Nissan V-Motion більше немає. Фактично, у прес-релізі Kicks немає жодного посилання на V-Motion. Однак якщо уважно подивитись на нове обличчя, можна побачити залишки старої мови дизайну. Отвори на лопатевій решітці скошені всередину, завершуючись виступом на верхній панелі. У верхній частині вузькі фари також опускаються донизу на внутрішніх краях. Це дуже чистий, квадратний вигляд, який розширюється назад із високою прямою лінією пояса.

Ззаду все трохи цікавіше. Nissan зберігає мотив плаваючого даху з доступним двокольоровим виглядом, і «злом» Kicks у стійці також залишається. Він поступається місцем менш блоковим заднім дверям із помітними вертикальними задніми ліхтарями, встановленими високо по кутах. Загалом, це зовсім інший вигляд порівняно з попередніми Kicks. Нова версія має більший і вертикальний вигляд.

Окрім зміни екстер'єру, Nissan наголосив, що новий Kicks став більшим, хоча точні характеристики ще не оголошені.

Інтер'єр

Новий інтер'єр кардинально відрізняється завдяки парі дисплеїв для інформаційно-розважальної системи. Центральний екран має діагональ до 12,3 дюйма, але стандартно буде встановлений 7-дюймовий екран. Він керує набором технологій, включаючи додаткові камери кругового огляду на 360 градусів і доступну звукову систему Bose з 10 динаміками. У систему вбудовані бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

Зазначається, що для передніх і задніх пасажирів стане на дюйм (25 мм) більше місця для плечей, а також ззаду на дюйм збільшиться простір для колін. З піднятими задніми сидіннями надається 850 літрів вантажного простору, які збільшуються до 1700 літрів, при їх складанні. Nissan рекламує, що простір є найкращим у своєму класі, а задній простір в 1023 мм також вказано як найкращий у своєму класі.

Під капотом

Кросовер живиться від нового 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 141 кінську силу та крутним моментом 190 Нм, яким керує CVT. І вперше цю потужність можна передавати на всі чотири колеса за допомогою системи інтелектуального повного приводу Nissan. У такому оснащенні Nissan додає сніговий режим, розроблений спеціально для роботи всіма колесами на слизькій поверхні.

Додатково допомагають водіям такі функції, як автоматичне екстрене гальмування, попередження про перехресний рух позаду, автоматичне гальмування ззаду та попередження про виїзд зі смуги руху, усі вони є частиною стандартної системи Safety Shield 360 від Nissan. У топовій комплектації SR надається система ProPilot, яка додає допомогу в кермуванні. Компанія Nissan також зазначає, що це також вперше для Kicks.

Nissan поки не оприлюднив ціни, але обіцяє це зробити до початку продажу цього літа. Для довідки, Kicks 2024 року стартує від 22 440 доларів США. Завдяки значним змінам дизайну та збільшенню потужності можна з упевненістю припустити, що Kicks 2025 року коштуватиме від 25 000 доларів.