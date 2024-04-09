Kia представила новий седан K4

Новий седан Kia K4 замінить модель Forte й надійде в продаж у США в другій половині 2024 року.

K4 надійде з двома варіантами трансмісії. Стандартний мотор - це 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із потужністю 147 кінських сил, який поєднується з безступеневою коробкою передач.





Опціональним двигуном є 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Це 190 к.с. в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач з підкермовими перемикачами.

Можливо у майбутньому з'явиться й комплектація GT, яка б стала продовженням попереднього Forte GT, який мав 201 к.с. під капотом.

Компактний седан Kia K4 (фактично четвертого покоління) прийшов на зміну Forte, але він навіть більший за попередній седан. Виробник зазначає, що новинка є найбільшим компактним седаном у своєму сегменті, розміром 4709 мм в довжину та 1849 мм в ширину. Це, звичайно, більше, ніж Forte, який мав 4640 та 1800 мм відповідно.

Усередині додаткова довжина та ширина перетворюються на 965 мм простору для ніг ззаду та 947 мм для голови ззаду. Седан також має 413 літрів багажника.

Kia пропонуватиме K4 у п'яти комплектаціях: LX, LXS, EX, GT-Line і GT-Line Turbo. Усередині 30-дюймовий екран домінує на приладовій панелі з бездротовим зв'язком Apple CarPlay і стандартом Android Auto. Також доступні бездротові оновлення та цифровий ключ Kia 2.0 із ультрашироким діапазоном.

Інтер'єр Medium Gray доступний для версій LX, LSX і EX. Обробка Slate Green також є опцією для комплектації EX, тоді як GT-Line має інтер'єр Onyx і Off-White. Моделі GT-Line оснащені підігрівом передніх сидінь, але функція вентиляції та запам'ятовування сидіння водія є додатковими. Аудіосистема Harman Kardon також доступна для оновлення.

K4 пропонує сміливий стиль із дахом фастбека, який компанія називає своїм напрямком дизайну «Opposites United». Він має широку позицію, підкреслену стандартними вертикальними світлодіодними фарами та задніми ліхтарями, натхненими моделлю EV9. Kia навіть сховала ручки задніх дверей у задні стійки.

Комплектація GT-Line виділяється унікальною передньою та задньою панелями з глянцево-чорними акцентами, 18-дюймовими легкосплавними дисками, сатинованою хромованою лінією поясу, а також глянцево-чорними кришками дзеркал, оздобленням вікон і бічними порогами.

Версія GT-Line Turbo пропонує ще більше візуальних переваг, таких як світлодіодні проекційні фари, світлодіодні протитуманні фари та унікальні диски. Обидві комплектації GT мають багатоважельні задні підвіски.

Для Kia K4 також надано масу стандартних функцій безпеки. Задні бокові подушки безпеки тепер є стандартними, а перелік обладнання включає систему підтримки смуги руху, запобігання лобовому зіткненню, попередження про поперечний рух ззаду тощо. Kia також запропонує додаткові функції безпеки, такі як оновлене попередження про лобове зіткнення на моделі GT-Line Turbo.

Єдине, що залишається загадкою, - стартова ціна K4. Kia Forte 2024 року коштує від 19 990 доларів США. Новинка має коштувати на кілька тисяч доларів більше, але все ж не перевищувати ціни на K5, вартість якого починається з 26 745 доларів на 2024 рік.

Kia обіцяє оприлюднити ціни та точну дату надходження ближче до початку продажів, які мають початись у другій половині 2024 року.