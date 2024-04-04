Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину

Упродовж березні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1056 авто, що на 31% більше, ніж у березні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром"

Водночас зазначається, що у порівнянні з лютим цього року, реєстрації нових вантажівок зросли на 3%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:

* Renault - 370 одиниць;

* MAN - 84;

* Citroen - 67;

* Peugeot - 64;

* Volkswagen - 58.

Загалом за перших квартал 2024 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.