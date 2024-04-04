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Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
13:18 04.04.2024 |
Упродовж березні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1056 авто, що на 31% більше, ніж у березні минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром"
Водночас зазначається, що у порівнянні з лютим цього року, реєстрації нових вантажівок зросли на 3%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:
* Renault - 370 одиниць;
* MAN - 84;
* Citroen - 67;
* Peugeot - 64;
* Volkswagen - 58.
Загалом за перших квартал 2024 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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