Infiniti презентував новий позашляховик QX80

Infiniti QX80 отримав більше технологій, більше потужності під капотом і більше цифр у ціннику.

Концептуально новий позашляховик був представлений ще у серпні 2023 року, коли презентували Infiniti QX Monograph. Тим не менш, теперішня новинка виглядає майже ідентично: від вертикально орієнтованих кутових вентиляційних отворів і ліхтарів, розташованих по боках великої решітки, до чорного даху, і навіть дверних ручок. Однак є одна помітна відмінність. Це не концепт. Це новий трирядний позашляховик Infiniti QX80. І нижче його детальний огляд.





Серійна форма концепту Monograph розтягнулась на 17,5 футів (5334 мм) від носа до хвоста з кремезним кузовом, встановленим на олдскульній рамі. Насправді Infiniti наголошує на тому, що QX80 дуже вертикальний, називаючи дизайн «антиклиновим профілем» з майже плоским капотом.

Як і у випадку з концептом Monograph, підсвічений логотип Infiniti отримав місце на решітці з подвійною аркою. Висока решітка радіатора виділяється чорним оздобленням і доступним чорним дахом, а низькі дверні ручки з електричним приводом висуваються, коли позашляховик розблоковано.

Інтер'єр

Громіздкий зовнішній вигляд забезпечує більше простору всередині. Infiniti поки що не розкриває конкретних цифр, крім 4562 літрів загального пасажирського простору. Порівняно з попередньою моделлю, стало на 18 відсотків більше місця за сидіннями другого ряду та на 54 відсотки за третім. Дворядна версія не пропонується.

Інтер'єр оздоблений шкірою у топовій комплектації Autograph із напіваніліновими стьобаними сидіннями, доповненими дерев'яною та алюмінієвою обробкою.

Як і слід було очікувати, прилади - це цифрова панель із двома 14,3-дюймовими екранами, об'єднаними для створення широкого дисплея, який займає більшу частину приладової панелі. Третій екран розміром 9,0 дюймів розташований у передній частині центральної консолі, нахилений догори, щоб служити основою для керування клімат-контролем QX80, функціями підігріву/охолодження сидінь і режимами водіння.

Менший екран використовує тактильний зворотний зв'язок під час роботи з різними функціями, що дає водієві принаймні деякі тактильні відчуття під час таких дій, як збільшення обігріву. Infiniti не пояснює далі систему та чи змінюється відгук залежно від обраної частини екрану.

Тим не менш, кнопки все ж присутні. Кермо пропонує деякі тактильні елементи керування, включно із засобами для перемикання дисплея водія за допомогою різноманітних ікон. А вибір передач здійснюється за допомогою набору кнопок на центральній консолі.

У QX80 немає "сліпих зон". Особливий інтерес представляє набір камер, які пропонують усі види огляду як зовні, так і всередині, включно з тим, що називається Front Wide View. Система отримує інформацію з камери та створює огляд вперед на 170 градусів, який відображається на обох екранах, даючи водієві можливість бачити припарковані автомобілі навколо. Також є "невидимий капот" (Invisible Hood), який відкриває вигляд прямо перед QX80. Це корисно, щоб побачити перешкоди біля передніх шин або наскільки близько ви знаходитесь до паркувального бордюру.

Функція під назвою Enhanced AroundView - це, по суті, налаштована зовнішня 360-градусна камера, яка допомагає при паркуванні та в тісних ситуаціях. Внутрішні камери автомобіля показують пасажирам на передніх сидіннях, що відбувається ззаду, і вони також доступні через смартфон, щоб можна було будь-коли підглянути. А оскільки ми живемо в спільному суспільстві, яке не може функціонувати без соціальних мереж, у Infiniti є щось під назвою «Щоденник подорожі» (Journey Diary). Це дозволить знімати фотографії та відео з передніх або автомобільних камер і завантажувати їх у соціальні канали, на краще це чи на гірше.

Технічний прогрес не зупиняється на камерах. QX80 буквально зберігає температуру пасажирів завдяки біометричному охолодженню - інфрачервоні датчики, розташовані в обшивці стелі, виявляють, коли комусь жарко, і автоматично регулюють індивідуальні налаштування клімату. Сидіння з підігрівом і охолодженням також допомагають у цій передній частині, і в новому QX80 підігрів сидінь є навіть у третьому ряду. Для пасажирів другого ряду доступні масажні сидіння, і кожен може скористатися аудіосистемою Klipsch із 24 динаміками та потужністю 1200 Вт. Це необов'язково для всіх комплектацій, окрім топової Autograph, але стандартною системою є 14 динаміків потужністю 600 Вт.

Infiniti InTouch з вбудованими сервісами Google відповідає за розваги. Бездротовий зв'язок Apple CarPlay або Android Auto є стандартними, як і безліч систем допомоги водієві Infiniti та систем безпеки, які постачаються з ProPilot 1.1. Якщо оновити систему до ProPilot 2.1, то буде додана можливість керувати автомобілем без рук у певних ситуаціях. Також вперше з'явився додатковий проекційний дисплей.

Більше потужності, більше передач, більше грошей

Старий 5,6-літровий двигун V8 був замінений на 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, потужністю 450 кінських сил і крутним моментом 700 Нм. Це помітне збільшення порівняно з V8, і він передає потужність або на задні колеса, або на всі чотири через 9-ступеневу автоматичну коробку передач.

Infiniti зазначає, що конструкція кузова на рамі має на 57 відсотків більшу поперечну жорсткість порівняно зі старою моделлю, а якщо модель оснастити пневматичною підвіскою, QX80 опускається на 1,2 дюйма (30 мм) на вищій швидкості для кращої ефективності. Коли він припаркований, то може опускатися на 2,8 дюйма (70 мм), щоб допомогти пасажирам сідати та виходити.

П'ять режимів їзди: стандартний, еко, спортивний, сніг і буксирування дозволяють максимально використати потужність QX80. Якщо жоден із них не відповідає смакам, додається шостий режим для користувацьких налаштувань.

Також можна налаштувати внутрішнє освітлення за допомогою 64 кольорів, які світяться через світлодіодні ліхтарі в дверях і приладовій панелі. На момент запуску доступні дев'ять кольорів кузова, і можна обрати колеса розміром до 22 дюймів. Якщо знадобиться буксирування, QX80 розрахований на 8500 фунтів (3855 кг).

На момент запуску Infiniti QX80 2025 року доступний у чотирьох комплектаціях: Pure, Luxe, Sensory і Autograph. Нижче наведені ціни на комплектацію, включаючи обов'язкову в США плату за доставку в розмірі 1995 доларів США.

Комплектація Ціна 2025 Infiniti QX80 Pure RWD $84,445 2025 Infiniti QX80 Pure 4WD $87,545 2025 Infiniti QX80 Luxe RWD $91,545 2025 Infiniti QX80 Luxe 4WD $94,645 2025 Infiniti QX80 Sensory 4WD $102,640 2025 Infiniti QX80 Autograph 4WD $112,590

Новий QX80, безумовно, дорожчий за попередню модель - значно більше в топовому вигляді Autograph. Для порівняння, BMW X7 акуратно вписується в ціновий діапазон Infiniti. Однак Lexus LX600 все ще має трохи вищий загальний цінник у понад 130 000 доларів.

Infiniti QX80 2025 року надійде в продаж вже цього літа.