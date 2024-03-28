Peugeot презентувала нове покоління кросовера 5008

Новий кросовер Peugeot 5008 має гібридний та електричний варіанти, а також вражаючий дизайн.

Третє покоління Peugeot 5008 виходить на вже переповнений європейський сегмент кросоверів одразу з декількома пропозиціями. Новинка буде доступна не лише як трирядний сімейний кросовер із гібридною установкою, але й матиме також плагін-гібридну та повністю електричну трансмісії.





По суті, новий 5008 є збільшеною версією нового 3008, представленого в 2023 році. Він розташований на платформі STLA Medium і має такі розміри: 4.79 м у довжину, 1,89 м у ширину і 1,69 м у висоту, з великою колісною базою в 2,90 м. Однією з головних переваг перед конкурентами є наявність третього ряду.

Звісно, вантажний простір суттєво зменшиться, якщо всі сім сидінь будуть підняті, але 259 літрів має вистачити для коротких поїздок містом. У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника зростає до 748 л. Якщо ж знадобиться ще більше, можна також скласти другий ряд і розблокувати величезні 1815 л.

Всередині

У той час як позашляховики в наш час, як правило, мають похилі лінії даху, новий Peugeot 5008 зберігає квадратну форму свого попередника, щоб збільшити внутрішній простір. Він значною мірою успадкував дизайн меншого E-3008, укомплектований тим самим 21-дюймовим дисплеєм, розміщеним на панелі приладів.

Також є 10 настроюваних сенсорних елементів керування, які забезпечують швидкий доступ до часто використовуваних функцій, доступних із центральної консолі.

Під капотом

Найдоступніша версія буде оснащуватися 1,2-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом, оснащеним технологією 48V. Цей крихітний трициліндровий мотор передає 136 кінських сил на передні колеса через шестиступеневу автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням із вбудованим електродвигуном.

Більше потужності пропонує плагін-гібрид, який поєднує двигун внутрішнього згоряння потужністю 150 к.с. з електродвигуном потужністю 123 к.с., що забезпечує загальну потужність системи 195 к.с., яка розподіляється через семиступеневу автоматичну коробку з подвійним зчепленням. Цей PHEV може подолати понад 80 км на електриці, перш ніж бензиновий двигун почне живитись з паливного баку об'ємом 60 літрів.

Крім того, є повністю електрична модель E-5008, доступна в кількох конфігураціях. Версії з одним двигуном і переднім приводом мають потужність 210 к.с. і 228 к.с., обидві з яких забезпечують миттєвий крутний момент 344 Нм. У комплектації з двома двигунами і повним приводом комбінована потужність становитиме вже 318 к.с.

Для передньопривідної моделі виробник встановлює батарею на 73 кВт-год, яка розрахована на 500 км. Більша батарея на 98 кВт-год означає менше зупинок на зарядних станціях, оскільки запас ходу збільшується до 660 км. Версія з двома двигунами і повним приводом має більший акумулятор, але ефективність знижується через більшу споряджену вагу автомобіля.

Ці батареї мають гарантію протягом восьми років або 160 000 км, протягом яких Peugeot гарантує, що зарядна ємність не впаде нижче 70 відсотків. Тепловий насос входить у стандартну комплектацію, як і зарядний пристрій на 11 кВт. За бажанням можна отримати зарядний пристрій на 22 кВт, тоді як зарядка постійним струмом може підтримувати до 160 кВт. У цьому випадку потрібно 10 хвилин, щоб зарядити акумулятор достатньою для 100 км. Проведення півгодини на зарядній станції поповнює батарею від 20 до 80 відсотків.



