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Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
14:31 26.03.2024 |
Nissan оголосив свій амбітний план електрифікації, в рамках якого компанія планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року.
У своєму плані Nissan розкриває, що до 2030 року 60% їхніх транспортних засобів будуть електрифікованими, з яких половина буде повністю електричними.
Компанія також планує виробництво автомобілів з покращеними літій-іонними акумуляторами, в тому числі повністю твердотілові акумулятори, що забезпечить більшу продуктивність та тривалість роботи батареї.
Нова стратегія Nissan також передбачає розширення виробництва та інвестиційні плани для різних регіонів світу, який включає Європу та Японію.
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