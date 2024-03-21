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АНАЛІТИКА

Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі

13:59 21.03.2024 |

Транспорт

Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі

 

Китайська компанія EHang Holidings вводить в продаж нову модель летючого таксі EH216-S за 332 тисячі доларів.

У жовтні EHang отримав сертифікат, що підтвердив справність розробки, від адміністрації цивільної авіації Китаю. Для цього довелось пройти масштабні лабораторні, наземні та льотні випробування на випробувальних майданчиках у багатьох місцях у Китаї.


Отримавши сертифікат, компанія заявила, що встановила еталон для сертифікації подібних летючих засобів Китаї та за його межами.

Компанія одна з перших у світі, яка створила eVTOL (літак з електричним вертикальним зльотом і посадкою), який незабаром почне використовуватись. Двомісне електротаксі літає завдяки кільком невеликим гвинтам і може досягати максимальної швидкості близько 130 км/год.


Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
За матеріалами: gagadget.com
 

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