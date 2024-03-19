Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Skoda представила новий кросовер Epiq
13:47 19.03.2024 |
Чеська марка Skoda презентувала новий електричний кросовер Epiq, який вийде в 2025 році і коштуватиме біля 25 000 євро.
До 2026 року Skoda має намір випустити шість електромобілів, і найдоступнішим із них буде кросовер із претензійною назвою Epiq. Його заплановано до продажу наступного року з цільовою початковою ціною 25 000 євро. Анонсований як «маленький, але епічний» електромобіль бренду початкового рівня стане однією з перших моделей, яка отримає нову мову дизайну «Modern Solid».
Субкомпактний Skoda Epiq має отримати спеціальну платформу для електрокарів MEB Entry від Volkswagen Group. Архітектура була попередньо представлена німецьким автомобільним конгломератом у минулорічному концепті ID.2all. У той час як VW готує шлях для хетчбека, Skoda представила цей кросовер.
З довжиною приблизно 4,1 метра новинка може стати електричною альтернативою для моделі Kamiq.
Незважаючи на те, що Epiq коротший за згаданий Kamiq, новинка набагато практичніша. Вантажний об'єм у 490 літрів на 20 відсотків більший, адже електрокар забезпечує краще компонування.
Чеська марка поки що не говорить про інші технічні характеристики, але стверджує, що невказана акумуляторна батарея забезпечить понад 400 кілометрів запасу ходу (ймовірно, за циклом WLTP).
Платформа MEB Entry призначена для електромобілів із переднім приводом, тоді як звичайний MEB, який використовується більшим Enyaq, має задній привід. Дорожчі та потужніші моделі на базі MEB, які продає VW Group, оснащені повним приводом із додаванням переднього двигуна. Залишається з'ясувати, чи отримають моделі MEB Entry привід на всі колеса.
Мова дизайну Modern Solid, згідно з маркетинговим сленгом Skoda, покращить зовнішній вигляд майбутніх моделей. Новий Epiq має пластикове покриття кузова колісних арок і нефарбовані секції задніх бамперів. Також можна помітити пару рейлінгів на даху, підсвічений задній значок і тонкі ліхтарі з обох кінців.
Порт зарядки встановлено на передньому крилі, а не ззаду, як у випадку з Enyaq. Контрастні помаранчеві акценти знаходяться всередині та зовні разом із переривчастою світловою смугою, яка проходить через широку решітку радіатора.
Загалом, виглядає, що Epiq більше нагадує прототип, який знаходиться на стадії підготовки до виробництва, але навряд чи він сильно зміниться до 2025 року. Skoda називає це дослідженням дизайну, а не концептом.
До появи Epiq буде офіційно представлений більший компактний кросовер Elroq, який має з'явитись цьогоріч й лише з електричною установкою. До них до 2026 року приєднаються наступне покоління Enyaq і Enyaq Coupe.
Skoda також готує електричний універсал, схожий на Octavia, а також великий трирядний позашляховик, попередньо представлений у вигляді Vision 7S без двигуна внутрішнього згоряння.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
ТОП-НОВИНИ
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Skoda представила новий кросовер Epiq
|«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів
|NVIDIA представила архітектуру Blackwell, GPU B200 на ній, інтерфейс NVLINK 7.2T, сервери та суперкомп'ютери на їхній основі
|Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
Бізнес
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання