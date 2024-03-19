Skoda представила новий кросовер Epiq

Чеська марка Skoda презентувала новий електричний кросовер Epiq, який вийде в 2025 році і коштуватиме біля 25 000 євро.

До 2026 року Skoda має намір випустити шість електромобілів, і найдоступнішим із них буде кросовер із претензійною назвою Epiq. Його заплановано до продажу наступного року з цільовою початковою ціною 25 000 євро. Анонсований як «маленький, але епічний» електромобіль бренду початкового рівня стане однією з перших моделей, яка отримає нову мову дизайну «Modern Solid».





Субкомпактний Skoda Epiq має отримати спеціальну платформу для електрокарів MEB Entry від Volkswagen Group. Архітектура була попередньо представлена німецьким автомобільним конгломератом у минулорічному концепті ID.2all. У той час як VW готує шлях для хетчбека, Skoda представила цей кросовер.

З довжиною приблизно 4,1 метра новинка може стати електричною альтернативою для моделі Kamiq.

Незважаючи на те, що Epiq коротший за згаданий Kamiq, новинка набагато практичніша. Вантажний об'єм у 490 літрів на 20 відсотків більший, адже електрокар забезпечує краще компонування.

Чеська марка поки що не говорить про інші технічні характеристики, але стверджує, що невказана акумуляторна батарея забезпечить понад 400 кілометрів запасу ходу (ймовірно, за циклом WLTP).

Платформа MEB Entry призначена для електромобілів із переднім приводом, тоді як звичайний MEB, який використовується більшим Enyaq, має задній привід. Дорожчі та потужніші моделі на базі MEB, які продає VW Group, оснащені повним приводом із додаванням переднього двигуна. Залишається з'ясувати, чи отримають моделі MEB Entry привід на всі колеса.

Мова дизайну Modern Solid, згідно з маркетинговим сленгом Skoda, покращить зовнішній вигляд майбутніх моделей. Новий Epiq має пластикове покриття кузова колісних арок і нефарбовані секції задніх бамперів. Також можна помітити пару рейлінгів на даху, підсвічений задній значок і тонкі ліхтарі з обох кінців.

Порт зарядки встановлено на передньому крилі, а не ззаду, як у випадку з Enyaq. Контрастні помаранчеві акценти знаходяться всередині та зовні разом із переривчастою світловою смугою, яка проходить через широку решітку радіатора.

Загалом, виглядає, що Epiq більше нагадує прототип, який знаходиться на стадії підготовки до виробництва, але навряд чи він сильно зміниться до 2025 року. Skoda називає це дослідженням дизайну, а не концептом.

До появи Epiq буде офіційно представлений більший компактний кросовер Elroq, який має з'явитись цьогоріч й лише з електричною установкою. До них до 2026 року приєднаються наступне покоління Enyaq і Enyaq Coupe.

Skoda також готує електричний універсал, схожий на Octavia, а також великий трирядний позашляховик, попередньо представлений у вигляді Vision 7S без двигуна внутрішнього згоряння.