Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

Румунська марка Dacia представила оновлення для електричного кросовера Spring, в якому суттєво змінились екстер'єр, інтер'єр та технології.

Найдоступніший європейський електромобіль Dacia Spring отримав масштабне оновлення для 2024 року фактично лише через пару років після дебюту в 2020 році. Дотепер автомобіль користується постійним попитом й вже було продано понад 140 000 одиниць.





Звісно, завдяки Renault та збиральному підприємству в Китаї, електричний кросовер зазнає істотних змін у 2024 році.

Хоча візуально можна говорити про нове покоління, але насправді йдеться про "підтяжку обличчя".

Зовнішні зміни привели Spring 2024 року у відповідність до найновішої мови дизайну Dacia, яку можна побачити на новому Duster. Існує велика кількість пластикового покриття кузова та квадратних колісних арок, щоб зробити цей електрокар більш міцним.

Зміни екстер'єру роблять найдешевший електромобіль у Європі сучаснішим порівняно з оригінальною версією, яка виглядала так, ніби застрягла в 1990-х роках.

Інтер'єр

Істотні зміни відбулись й всередині, де Dacia Spring 2024 року оснащений абсолютно новою панеллю приладів. Крім 7-дюймової цифрової панелі приладів і 10-дюймового сенсорного екрану, салон тепер має оновлений дизайн клімат-контролю та новий вигляд вентиляційних отворів.

Оновлене кермо отримало новий корпоративний логотип DC, і що ще важливіше, тепер його можна регулювати по висоті. Також можна помітити новий селектор передач разом із тримачем для смартфона позаду нього.

Попри компактність цей автомобіль досить практичний, оскільки передній багажник може вмістити 35 літрів, а задня вантажна частина має об'єм 308 літрів (на шість більше, ніж раніше).Якщо скласти заднє сидіння, об'єм багажника зросте до 1004 літрів. Кілька відділення для зберігання по всьому салоні пропонують додаткові 33 літри.

Таке компонування пристойне, враховуючи, що довжина Spring становить лише 3701 міліметр, ширина - 1767 міліметра, висота - 1519 міліметра, а колісна база - 2423 міліметри. Залежно від комплектації колеса мають розмір 15 або 16 дюймів. Нові кольори Safari Beige і Brick Red дебютували разом із фейсліфтингом.

Під капотом

Базовий Spring має лише 45 кінських сил, але можна перейти до більш потужного електродвигуна потужністю 65 к.с. Останній допомагає електромобілю розігнатися до 100 км/год менш ніж за 14 секунд. Якщо обрати базовий мотор, спринт буде виконаний менш ніж за 20 секунд.

Маленької батареї ємністю 26,8 кВт-год вистачає на понад 220 кілометрів і потрібно 45 хвилин для зарядки від 20 до 80 відсотків за допомогою зарядного пристрою постійного струму потужністю 30 кВт. Від зарядного пристрою змінного струму потужністю 7 кВт доведеться чекати майже 11 годин, щоб заряд батареї піднявся з 20 до 100 відсотків. Проте тепер кросовер підтримує двонаправлену зарядку, тому може живити домашні електроприлади.

Хоча діапазон однієї зарядки далеко не вражаючий, але Dacia впевнена, що його більш ніж достатньо для типового користувача Spring.

Проаналізувавши дані, зібрані з попередньої моделі, марка виявила, що власники проїжджають на своїх автомобілях приблизно 37 кілометрів на день. Близько 90 відсотків усіх поїздок коротші за 70 кілометрів. Дані також показали, що Spring їздить із середньою швидкістю 37 км/год і що 75 відсотків власників заряджають автомобілі вдома.

Dacia вважає, що Spring залишається єдиним доступним у Європі електромобілем, який важить менше 1000 кілограмів. Хоча нова версія має більше стандартного обладнання та кращу систему допомоги водієві відповідно до норм Європейського Союзу, вона набрала лише шість кілограмів. Повністю завантажена версія у топовій комплектації все ще важить лише 984 кілограми.

Spring відповідає на виклики міських джунглів та має гарний інструмент для доставок товарів від невеликих магазинів. Ціна нової версії не розголошується, але стара була приблизно 20 000 євро на внутрішньому ринку Румунії (без субсидій).

Варто зазначити, що модель виготовлена в Китаї та має споріднену версію Renault, відому як City K-ZE. Два електромобілі походять від Renault Kwid, представленого ще в 2015 році з двигунами внутрішнього згоряння.