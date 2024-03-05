Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

13:50 05.03.2024 |

Транспорт

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Румунська марка Dacia представила оновлення для електричного кросовера Spring, в якому суттєво змінились екстер'єр, інтер'єр та технології.

Найдоступніший європейський електромобіль Dacia Spring отримав масштабне оновлення для 2024 року фактично лише через пару років після дебюту в 2020 році. Дотепер автомобіль користується постійним попитом й вже було продано понад 140 000 одиниць.


Звісно, завдяки Renault та збиральному підприємству в Китаї, електричний кросовер зазнає істотних змін у 2024 році.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Хоча візуально можна говорити про нове покоління, але насправді йдеться про "підтяжку обличчя".

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Зовнішні зміни привели Spring 2024 року у відповідність до найновішої мови дизайну Dacia, яку можна побачити на новому Duster. Існує велика кількість пластикового покриття кузова та квадратних колісних арок, щоб зробити цей електрокар більш міцним.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Зміни екстер'єру роблять найдешевший електромобіль у Європі сучаснішим порівняно з оригінальною версією, яка виглядала так, ніби застрягла в 1990-х роках.

Інтер'єр

Істотні зміни відбулись й всередині, де Dacia Spring 2024 року оснащений абсолютно новою панеллю приладів. Крім 7-дюймової цифрової панелі приладів і 10-дюймового сенсорного екрану, салон тепер має оновлений дизайн клімат-контролю та новий вигляд вентиляційних отворів.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Оновлене кермо отримало новий корпоративний логотип DC, і що ще важливіше, тепер його можна регулювати по висоті. Також можна помітити новий селектор передач разом із тримачем для смартфона позаду нього.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Попри компактність цей автомобіль досить практичний, оскільки передній багажник може вмістити 35 літрів, а задня вантажна частина має об'єм 308 літрів (на шість більше, ніж раніше).Якщо скласти заднє сидіння, об'єм багажника зросте до 1004 літрів. Кілька відділення для зберігання по всьому салоні пропонують додаткові 33 літри.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Таке компонування пристойне, враховуючи, що довжина Spring становить лише 3701 міліметр, ширина - 1767 міліметра, висота - 1519 міліметра, а колісна база - 2423 міліметри. Залежно від комплектації колеса мають розмір 15 або 16 дюймів. Нові кольори Safari Beige і Brick Red дебютували разом із фейсліфтингом.

Під капотом

Базовий Spring має лише 45 кінських сил, але можна перейти до більш потужного електродвигуна потужністю 65 к.с. Останній допомагає електромобілю розігнатися до 100 км/год менш ніж за 14 секунд. Якщо обрати базовий мотор, спринт буде виконаний менш ніж за 20 секунд.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Маленької батареї ємністю 26,8 кВт-год вистачає на понад 220 кілометрів і потрібно 45 хвилин для зарядки від 20 до 80 відсотків за допомогою зарядного пристрою постійного струму потужністю 30 кВт. Від зарядного пристрою змінного струму потужністю 7 кВт доведеться чекати майже 11 годин, щоб заряд батареї піднявся з 20 до 100 відсотків. Проте тепер кросовер підтримує двонаправлену зарядку, тому може живити домашні електроприлади.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Хоча діапазон однієї зарядки далеко не вражаючий, але Dacia впевнена, що його більш ніж достатньо для типового користувача Spring.

Проаналізувавши дані, зібрані з попередньої моделі, марка виявила, що власники проїжджають на своїх автомобілях приблизно 37 кілометрів на день. Близько 90 відсотків усіх поїздок коротші за 70 кілометрів. Дані також показали, що Spring їздить із середньою швидкістю 37 км/год і що 75 відсотків власників заряджають автомобілі вдома.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Dacia вважає, що Spring залишається єдиним доступним у Європі електромобілем, який важить менше 1000 кілограмів. Хоча нова версія має більше стандартного обладнання та кращу систему допомоги водієві відповідно до норм Європейського Союзу, вона набрала лише шість кілограмів. Повністю завантажена версія у топовій комплектації все ще важить лише 984 кілограми.

Dacia презентувала оновлений кросовер Spring

 

Spring відповідає на виклики міських джунглів та має гарний інструмент для доставок товарів від невеликих магазинів. Ціна нової версії не розголошується, але стара була приблизно 20 000 євро на внутрішньому ринку Румунії (без субсидій).

Варто зазначити, що модель виготовлена в Китаї та має споріднену версію Renault, відому як City K-ZE. Два електромобілі походять від Renault Kwid, представленого ще в 2015 році з двигунами внутрішнього згоряння.

За матеріалами: motorcar.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3135
  0,1560
 0,41
EUR
 1
 41,5433
  0,2798
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1596  0,08 0,20 38,6742  0,05 0,13
EUR 41,3935  0,16 0,38 42,0662  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3700  0,04 0,12 38,4050  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес