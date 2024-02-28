Skoda представила оновлену Octavia 2024 року

Чеська марка Skoda презентувала оновлену Octavia одразу в декількох версіях, серед яких стандартний седан (або ж ліфтбек) та гібридний універсал у комплектації RS.





Завдяки проданим 191 900 одиницям минулого року, Octavia зміцнила своє місце як бестселер Skoda. Тепер у 2024 році з'являється зміна стилю, більший дисплей і оптимізована лінійка двигунів. Чеський бренд також представив флагманську комплектацію RS, доповнену більш практичним стилем кузова універсал і додатковим шармом.

Skoda Octavia Combi RS 2024 року

Просторіша альтернатива нещодавно оновленому Volkswagen Golf, Octavia отримала нові матричні світлодіодні фари, які виглядають трохи розплавленими. Вони мають адаптивне дальнє світло без відблисків і будуть опцією на менших рівнях комплектації, але стандартні для комплектації RS. Остання втратила окремі нижні ліхтарі, які Skoda встановлювала всередині бампера з моменту рестайлінгу другого покоління Octavia RS у 2009 році.

Задня частина в основному зберігається, хоча опціональний дизайн задніх ліхтарів тепер створює атмосферу Audi. Octavia 2024 року пропонуватиметься з оновленим набором легкосплавних дисків розміром від 16 до 19 дюймів, а також сміливими кольорами, як-от Phoenix Orange і Mamba Green. Написи, які використовувалися для позначення марки та моделі, було обережно переглянуто, а логотип RS спереду та ззаду став більшим.

Інтер'єр

Як і очікувалося, салон був значною мірою перенесений, за винятком нової інформаційно-розважальної системи зі збільшеним екраном діагоналлю 13,0 дюймів.

Навіть базова комплектація тепер має 10,0-дюймову цифрову панель приладів і двозонний автоматичний клімат-контроль.

Skoda оновила варіанти обробки та оббивки, зберігши передні сидіння з вентиляцією та масажем, доступні за додаткову плату.

Під капотом

Дивно, але лінійка двигунів має неєвропейські викиди, оскільки немає жодної згадки про плагін-гібрид, навіть якщо Golf eHybrid залишається. Крім того, Octavia RS пропонуватиметься тільки з бензиновим двигуном, тобто 2,0-літровий дизель, який постачався з переднім і повним приводом, більше не існує.

Зникнення 2.0 TDI у спортивній версії не є несподіванкою, враховуючи, як дизелі впали в немилість у Європі. Згідно з даними, опублікованими Європейською асоціацією виробників автомобілів (ACEA), минулого року чисті електричні автомобілі вперше перевищили продажі дизелів у Європі.

Потужний дизель є нішевою моделлю, і оскільки правила викидів стають суворішими, зупинка продажів дизельної Octavia RS має сенс. Зрештою, механічно пов'язаний Golf GTD також знятий.

Skoda Octavia Sportline 2024 року

Skoda теж не говорить ані слова про Octavia RS iV plug-in hybrid, незважаючи на те, що VW продовжить продавати Golf GTE.

Звичайна Octavia втратила трициліндровий двигун 1.0 TSI, а це означає, що модельний ряд тепер починається з більшого 1.5 TSI. Чотирициліндровий агрегат доступний у стандартній і м'якій гібридній конфігураціях, і можна обрати 114 к.с. і 220 Нм або 148 к.с. і 250 Нм. Неелектрифіковані варіанти оснащені шестиступеневою механічною коробкою передач, тоді як моделі з технологією 48 В отримують семиступеневу автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням. Моделі 1.5 TSI мають виключно передній привід.

Флагманська Octavia RS із переднім приводом використовує оновлений двигун 2.0 TSI, який тепер видає 261 к.с., що на 20 к.с. більше порівняно з моделлю до рестайлінгу. Він відповідає потужності нового Golf GTI і пропонує 370 Нм крутного моменту. Педаль зчеплення теж не пропонується, що повторює трансмісію гарячого хетча із Вольфсбурга, де встановлюється лише DSG.

У 2025 році Skoda збирається представити повнопривідну бензинову версію з двигуном 2.0 TSI потужністю 201 к.с., який передається на обидві осі через DSG. Це на 13 к.с. більше порівняно з попередньою моделлю, яка пропонується з цим двигуном. Крутний момент залишається незмінним і становить 320 Нм.

Тим часом дизельний двигун все ще доступний, 2.0 TDI з потужністю 114 к.с. і 300 Нм або 148 к.с. і 360 Нм. Перший працює з механічною коробкою передач, а другий - лише з автоматичним приводом, обидва - з передньопривідним приводом.

Комплектації

Skoda також коригує структуру оздоблення, продаючи Octavia 2024 року у варіантах Essence, Selection, Sportline і RS. Орієнтована на розкіш комплектація Laurin & Klement відтепер недоступна.

Оскільки VW вже оголосив, що наступне покоління Golf буде повністю електричним, теперішнє оновлення Octavia може стати останнім в епоху двигунів внутрішнього згоряння.

З моменту переходу під парасольку VW Group, Skoda поставила понад сім мільйонів одиниць свого найпопулярнішого автомобіля в чотирьох поколіннях. До цього числа можна додати 360 000 екземплярів оригінальної задньопривідної Octavia, проданої між 1959 і 1971 роками. Електричний універсал, схожий на наступника Octavia, запланований у продажі на 2026 рік.