Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу

Дослідники з Університету Кобе, Фуджі Мінору та Сугімото Хіроші, представили інноваційну розробку в області авіаційних матеріалів - "наносферну" фарбу, яка може відчутно зменшити викиди вуглекислого газу літаками.

Ця нова фарба має майже невидимі кристали силікону, які можуть відбивати світло завдяки ефективному розсіюванню. Покриття поверхні цією фарбою додає всього 10% ваги, що робить її надзвичайно легкою порівняно з традиційними фарбами.

Основна перевага цієї розробки полягає в тому, що вона дозволяє зменшити масу літака, а це може знизити витрати на пальне та кількість викидів вуглекислого газу.

Робота вчених базується на попередніх дослідженнях зі створення нанокристалів певного розміру. Зараз вони активно працюють над тим, щоб дослідити можливість регулювання кольору фарби на основі розміру цих нанокристалів, які відкривають широкі перспективи для цієї технології в авіаційній індустрії.