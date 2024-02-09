Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно

Японська марка Mazda представила абсолютно новий позашляховик CX-70, який стане укороченою версією CX-90.

Новий п'ятимісний позашляховик Mazda CX-70 отримає рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом і плагін-гібридні силові агрегати.





Mazda вдвічі скорочує кількість середньорозмірних позашляховиків, випускаючи новий й великий CX-70, який фактично є трохи укороченим варіантом CX-90, але із п'ятьма місцями замість семи. Новий позашляховик також успадкував платформу, силові агрегати та більшу частину кузову від нового флагмана.

Тим не менш, є кілька відмінностей у деталях між моделями Mazda. По-перше, CX-70 має трохи більше спортивного стилю, з більшим використанням глянцевого чорного, ніж хромований CX-90.

Решітка радіатора отримала чорний сітчастий дизайн замість яскравого дизайну CX-90, адже передній бампер відрізняється більшими імітованими решітками, що ведуть до генераторів повітряних завіс у кутах.

Задній бампер також має новий дизайн із штучними вентиляційними отворами по кутах. На кришках дзеркал, дверних ручках і рейлінгах на даху з'являється темна обробка, а доступні 21-дюймові колеса мають глянцеві чорні кишені та машинну обробку.

Передня частина виглядає більш агресивною та привабливою, адже плавна решітка радіатора CX-90 здається трохи роздутою. Однак CX-70 все ще має закруглену лінію даху, яка не дуже добре поєднується з плавним кузовом і трикутними задніми вікнами. Виразно яйцеподібна задня частина має оновлений дизайн бампера, який допомагає вирізати візуальний вигин.

Інтер'єр

Всередині CX-70 виглядає надзвичайно схожим на CX-90, принаймні до того, як ви зрозумієте, що третього ряду немає.

Доступна червона шкіра з чорною акцентною смугою є ексклюзивом CX-70, що доповнює чорний інтер'єр із контрастними червоними швами на дверних панелях і кермі. Сіра пластикова окантовка з надрукованим мотивом з вуглецевого волокна відволікає увагу від інших чудових матеріалів, і Mazda можливо запропонує від CX-90 шви «kakenui» на приладовій панелі та оздоблення з натурального дерева, принаймні як опцію.

CX-70 має майже таке саме обладнання, хоча це перша Mazda, яка включає інтеграцію Amazon Alexa в інформаційно-розважальну систему. Це надає голосове керування деякими вбудованими функціями, наприклад клімат-контролем та інформаційно-розважальною системою, а також синхронізується з домашнім обладнанням, яке підтримує Amazon.

Новинка також має адаптивний круїз-контроль та функції вирівнювання смуги руху, а якщо людина за кермом не реагує на набір підказок і попереджень, що посилюється, автомобіль поступово зупиниться на своїй смузі та ввімкне аварійну світлову сигналізацію.

Під капотом

CX-70 використовує ті самі силові агрегати, що й CX-90, із 3,3-літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 280 кінських сил в базовій формі або 340 к.с. для потужної комплектації S. Також доступна плагін-гібридна силова установка, що розвиває 323 к.с. завдяки 2,5-літровому чотирициліндровому двигуну, літій-іонному акумулятору ємністю 17,8 кіловат-годин і електродвигуну потужністю 68 кіловат.

Задній повний привід є стандартним у всіх версіях, з буксирною здатністю 2267 кг для шестициліндрового двигуна та 1587 кг для гібрида. CX-70 буде дещо легшим за більший CX-90 (остаточні характеристики ще не оголошено), тому він також може бути трохи ефективнішим. Запас ходу лише на електриці приблизно 50 км для версії PHEV, як і комбінований показник витрат палива 9,05 л/100 км для шестициліндрового двигуна.

CX-70 їздить на тій самій колісній базі, що й CX-90, тому місце для пасажирів, ймовірно, не зміниться. Загалом він трохи коротший, і ця різниця полягає лише в задньому звисі, але оскільки в ньому не потрібно розміщувати сидіння третього ряду, CX-70 має масивну вантажну частину з додатковим місцем для зберігання під підлогою.

Mazda не оголосила ціну, але можна припустити, що CX-70 буде трохи дешевшим за 40 970 доларів США, які коштує CX-90. Mazda CX-70 2025 року надійде до дилерів пізніше цього року.







