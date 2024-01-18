Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосила про завершення перевірк перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9 після інциденту в Портленді 5 січня.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня FAA заявило, що 40 із 171 "приземленого" літака потрібно повторно перевірити, перш ніж агентство розгляне результати та визначить, чи безпечно дозволити MAX 9 відновити польоти після інциденту з літаком Alaska Airlines.

У середу FAA заявило, що "ретельно вивчить дані" і скликає Раду з перегляду коригувальних дій, перш ніж вирішити, чи можуть літаки відновити польоти. Агентство не встановило жодних термінів для прийняття рішення.

Alaska Airlines і United Airlines, два американські перевізники, які використовують літаки і завершили перевірки, були змушені скасувати тисячі рейсів цього місяця. Обидві авіакомпанії заявили в середу, що скасують всі рейси MAX 9 до п'ятниці.

Інцидент із розгерметизацією салону похитнув довіру до літаків Boeing через майже п'ять років після того, як в результаті двох авіакатастроф загинуло 346 осіб, також виникли питання щодо виробничих процесів компанії.

Акції Boeing втратили приблизно 20% своєї вартості з початку року.

Адміністратор FAA Майк Уітакер заявив напередодні, що Boeing мав проблеми з виробництвом протягом багатьох років, і його відомство запланувало аудит виробництва компанії, починаючи з літака MAX 9.

"Це триває вже давно, і що б не відбувалося, це не вирішує проблему", - сказав Уітакер в інтерв'ю Reuters.

Голова NTSB Дженніфер Хоменді заявила, що слідчі все ще не знають, що пішло не так, але вивчають широку мережу потенційних проблем. За її словами, фахівці вивчатимуть численні записи щодо роботи дверної заглушки.

За словами Хоменді, дверна заглушка на MAX 9 була виготовлена на підприємстві Spirit в Малайзії.

За її словами, NTSB вивчає передачу дверної заглушки з Малайзії до Вічіти, штат Канзас, а потім на фюзеляж, а також відправку залізницею до заводу Boeing в Рентоні, штат Вашингтон, і "забезпечення якості" роботи авіабудівника, який її виготовив.