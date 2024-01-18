Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
09:40 18.01.2024 |
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосила про завершення перевірк перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9 після інциденту в Портленді 5 січня.
Про це пише Reuters.
Минулого тижня FAA заявило, що 40 із 171 "приземленого" літака потрібно повторно перевірити, перш ніж агентство розгляне результати та визначить, чи безпечно дозволити MAX 9 відновити польоти після інциденту з літаком Alaska Airlines.
У середу FAA заявило, що "ретельно вивчить дані" і скликає Раду з перегляду коригувальних дій, перш ніж вирішити, чи можуть літаки відновити польоти. Агентство не встановило жодних термінів для прийняття рішення.
Alaska Airlines і United Airlines, два американські перевізники, які використовують літаки і завершили перевірки, були змушені скасувати тисячі рейсів цього місяця. Обидві авіакомпанії заявили в середу, що скасують всі рейси MAX 9 до п'ятниці.
Інцидент із розгерметизацією салону похитнув довіру до літаків Boeing через майже п'ять років після того, як в результаті двох авіакатастроф загинуло 346 осіб, також виникли питання щодо виробничих процесів компанії.
Акції Boeing втратили приблизно 20% своєї вартості з початку року.
Адміністратор FAA Майк Уітакер заявив напередодні, що Boeing мав проблеми з виробництвом протягом багатьох років, і його відомство запланувало аудит виробництва компанії, починаючи з літака MAX 9.
"Це триває вже давно, і що б не відбувалося, це не вирішує проблему", - сказав Уітакер в інтерв'ю Reuters.
Голова NTSB Дженніфер Хоменді заявила, що слідчі все ще не знають, що пішло не так, але вивчають широку мережу потенційних проблем. За її словами, фахівці вивчатимуть численні записи щодо роботи дверної заглушки.
За словами Хоменді, дверна заглушка на MAX 9 була виготовлена на підприємстві Spirit в Малайзії.
За її словами, NTSB вивчає передачу дверної заглушки з Малайзії до Вічіти, штат Канзас, а потім на фюзеляж, а також відправку залізницею до заводу Boeing в Рентоні, штат Вашингтон, і "забезпечення якості" роботи авіабудівника, який її виготовив.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір
|Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar – міністр
|Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Авіарегулятор США завершив перевірку перших 40 літаків Boeing 737 MAX 9
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
Бізнес
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700