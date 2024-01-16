NASA представила безшумний надзвуковий літак

NASA розробляє літак X-59, який літатиме швидше за швидкість звуку, але при цьому практично безшумно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Очікується, що літак літатиме зі швидкістю, що в 1,4 раза перевищує швидкість звуку, або 1489 км/год. Його дизайн, форма та технології дозволять літаку розвивати ці швидкості, створюючи при цьому тихіший звуковий удар.

Планується, що наприкінці цього року X-59 вперше підніметься у повітря. Потім він здійснить свій перший надзвуковий політ, який буде практично безшумним. Після цього команда Quesst проведе кілька льотних випробувань літака на заводі Skunk Works у Каліфорнії. Потім літак буде передано до Центру льотних досліджень імені Армстронга НАСА в Едвардсі, Каліфорнія, де і базуватиметься.

Якщо X-59 зможе знизити рівень шуму, що виробляється надзвуковими літаками, це може стати вирішальним чинником у вирішенні комерційних надзвукових польотів над сушею.

Протягом 50 років США та інші країни забороняли такі польоти через занепокоєння, викликане гучними, страшливими звуками у населених пунктах унизу.

Після завершення льотних випробувань NASA розпочне обльоти кількох міст США. Ціль цих обльотів - зібрати дані про те, як люди сприймають звук, що виробляється літаком. Ця інформація буде передана Федеральному управлінню цивільної авіації (FAA) та міжнародним регулюючим органам, які прийматимуть рішення про дозвіл комерційних надзвукових польотів над сушею.

Характеристики літака X-59

Форма літака завдовжки 30,4 метра, завширшки 9 метрів. Технологічні рішення дозволять літаку літати швидше за швидкість звуку, не створюючи гучного звукового удару.

Кабіна пілотів розташована у центрі літака, а не в носовій частині. Це означає, що пілоти не мають прямого огляду вперед. Щоб розв'язати цю проблему, команда Quesst розробила систему зовнішнього огляду, яка складається з кількох камер високої роздільної здатності, підключених до 4K монітора в кабіні пілота.

Для зниження рівня шуму, команда Quesst розробила X-59 із двигуном, встановленим нагорі, та гладкою нижньою частиною. Це допомагає запобігти злиттю ударних хвиль позаду літака, які зазвичай викликають гучний звуковий удар.