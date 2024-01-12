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АНАЛІТИКА

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

14:32 12.01.2024 |

Транспорт

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 

Honda анонсувала нову серію електромобілів під назвою Honda Zero, представивши її як протиотруту від тенденції «товстих, важких» електромобілів. Honda заявляє, що представить свою першу модель, засновану на концепті під назвою Saloon у 2026 році.


На додаток до Saloon, Honda також представила концепт фургона під назвою Space-Hub, передає The Verge. Концепти покликані продемонструвати легший підхід Honda до розробки електромобілів, що базується на «тонкій» архітектурі з низькою підлогою, яка покликана підкреслити аеродинаміку.


Автовиробник підкреслив інженерний підхід до розробки лінійки з нуля, включаючи новий логотип H-mark, який, за його словами, буде використовуватися виключно на електромобілях наступного покоління.

 

Honda також співпрацює з Sony над дизайном та розробкою електромобіля Afeela, який вперше був представлений на виставці CES минулого року. Afeela також з'явиться на північноамериканському ринку до 2026 року, хоча немає жодного слова про те, як він пов'язаний з лінійкою Honda Zero.


Saloon має форму похилого фастбека з унікальними прямокутними ліхтарями спереду і ззаду, що нагадують вінтажний Black & Decker Dustbuster. Здається, що автомобіль їде дуже низько над землею, що надає йому спортивного вигляду, запозиченого з перегонів Формули-1. Інтер'єр мінімалістичний, зі світловими акцентами у стилі Tron, єдиним центральним дисплеєм та колесами з піксельними покриттями, що проглядаються крізь темряву.

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 

Space-Hub нагадує мінівен з мінімальними звісами й задніми ліхтарями, схожими на електричні фургони доставляння Rivian для Amazon. Space-Hub матиме величезний панорамний дах, що перегинається набік, створюючи ефект теплиці. Всередині є два дивани, що стоять одне навпроти одного, що дає змогу припустити, що в майбутньому це може бути автономний шатл. Заднього вікна немає, а це означає, що водіям, ймовірно, доведеться покладатися на камери.

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 

Реальні технічні характеристики поки не розголошуються, але Honda заявляє, що ці майбутні електромобілі будуть як частково, так і повністю автономними, в залежності від конфігурації. Ймовірно буде висувне кермо, яке за потреби з'являється з-під панелі приладів, що свідчить про те, що клієнти зможуть перемикатися між людським і робототехнічним керуванням залежно від настрою.

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 

Вдосконалені функції допомоги водієві будуть засновані на платформі Honda Sensing, яка дебютувала з Honda Legend в Японії у 2021 році. Honda Sensing - це система автономного водіння 2-го рівня, тобто водії все одно повинні звертати увагу на дорогу і несуть юридичну відповідальність за керування автомобілем. Водіння без допомоги рук на «швидкісних автомагістралях і наземних вулицях» буде доступне з середини 2020-х років, в тому числі й у більш доступних моделях, повідомляє компанія.

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 
Серія Honda Zero буде спортивною, запозичивши конструкцію, що підвищує продуктивність, з досвіду участі автовиробника в перегонах Формули-1. Honda також прагне до оптимальної ефективності акумуляторів завдяки використанню e-Axles - системи, що складається з двигуна, інвертора та коробки передач, яка перетворює електричну енергію в енергію для руху.

Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році

 

Як і деякі інші автовиробники, Honda планує впровадити більше функцій на основі штучного інтелекту у свою майбутню лінійку автомобілів. Ці функції збиратимуть дані про вподобання водія, щоб забезпечити більш персоналізований досвід, а також пропонуватимуть маршрути на основі інформації про місцезнаходження.


Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Honda
 

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