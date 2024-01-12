Honda анонсувала новий логотип для електромобілів

Японська марка Honda вирішила створити новий логотип у ретро-стилі, який отримають нові електромобілі.

Електрокари Honda отримають новий логотип. Компанія оновлює свою знакову позначку «H», яка постійно використовується на всіх її автомобілях з 1981 року. Новий логотип, який, за словами Honda, представляє «дві витягнуті руки» - це тонша, мінімалістична версія поточного символу H, за мінусом трапецоїдної межі.

Цей новий логотип разюче схожий на перший логотип Honda. Представлений у 1963 році (який можна побачити нижче на історичній шкалі), оригінальний H мав такий же тонкий, важкий дизайн, хоча й був ширшим, а не вищим. Цей логотип лише ненадовго використовувався в Америці на першому автомобілі, проданому компанією, N600 1969 року, до того, як значок було змінено в 1969 році.

Honda представить свій новий логотип H на майбутніх електромобілях серії 0.

Серія 0 - це лінійка електромобілів наступного покоління з чистим дизайном, які будуть представлені американським покупцям, починаючи з 2026 року; ці автомобілі також отримають власний унікальний бренд, який показано нижче.

Перші два автомобілі серії 0 - це концептуальні моделі під назвою Saloon і Space-Hub (у формі седана і фургона), які мають схожий футуристичний клиновидний зовнішній вигляд. Honda підтвердила, що седан надихне майбутню серійну модель для американських вулиць; це, мабуть, буде вперше, коли нову емблему H можна буде побачити на дорогах США.

Невідомо, чи ця нова літера H буде поєднана з емблемою Honda на задній частині майбутнього електричного кросовера Prologue, чи Prologue отримає новий емблему з оновленою передньою частиною.