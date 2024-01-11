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АНАЛІТИКА

У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%

16:52 11.01.2024 |

Транспорт

 

Глобальні продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.

Про це свідчать дані дослідницької компанії Rho Motion, пише Reuters.

"Темпи зростання сповільнюються, але це те, що очікується на таких зростаючих ринках", - сказав Reuters менеджер з обробки даних Rho Motion Чарльз Лестер.

Лестер зауважив, що глобальні продажі електромобілів минулого року в основному відповідали прогнозу Rho Motion на 30%. У 2024 році фірма прогнозує глобальне зростання продажів електромобілів на 25-30%.

Продажі в грудні досягли місячного рекорду в 1,5 мільйона одиниць, повідомляє Rho Motion.

Повністю електричні або акумуляторні електричні транспортні засоби (BEV) становили 9,5 мільйонів з 13,6 мільйонів EV, проданих у всьому світі в 2023 році, а решта припадає на PHEV.

Після багатьох років прискорення зростання деякі автовиробники побоюються, що продажі електромобілів у Європі та інших країнах можуть сповільнитися, оскільки водії чекають кращих, менших і дешевших моделей, які з'являться через два-три роки.

Продажі BEV підскочили на 50% у США та Канаді та зросли на 27% та 15% у Європі та Китаї відповідно.

Rho Motion заявив, що лише 8% продажів BEV в Європі припадало на сегмент невеликих автомобілів, хоча це має почати змінюватися з появою менших моделей, таких як Citroen eC3 від Stellantis, який має надійти в продаж цього року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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