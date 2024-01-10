Kia представила концепти зі змінним кузовом

Концепти PV1, PV5 і PV7 використовують електромагнітні та механічні з'єднання для заміни «модулів» за водієм.

Kia передбачає майбутнє, де одна платформа автомобіля працюватиме як вантажівка, а потім змінюватиме кабіну як таксі, перш ніж знову змінити кузов на мінівен для вихідних. Такий концепт називається PV5 і є одним із трьох модульних концептів, які Kia представляє на CES цього року.





Технічно, автовиробник готує для Лас-Вегасу п'ять концептів - три з них - PV5. Усі вони обертаються навколо так званого рішення Platform Beyond Vehicle (PBV). По суті, ідея «все в одному» полягає в тому, що базову платформу транспортного засобу можна легко переконфігурувати за потреби для виконання різних функцій, а розширене програмне забезпечення допомагає власникам і підприємствам відстежувати все. Як можна здогадатися, він представлений як мобільне рішення переважно для бізнесу. Але ніщо не говорить про те, що не можна відмовитися від модуля пасажирського відділення замість вантажного боксу та кинути гірські велосипеди позаду.

Kia представляє PV5 як єдину платформу знизу зі стандартною кабіною спереду. Будучи електромобілем, передня частина немає двигуна чи коробки передач, які стоять між сидіннями водія та пасажира. Магія відбувається за кабіною, де можна встановити великі модулі розміром з корпус залежно від того, що потрібно зробити.





Проте йдеться не про стандартні кузови. На відміну від шасі з кабіною, виробник не зварює виготовлений на замовлення кузов для задньої частини. Натомість Kia пропонує «модулі життя», які приєднуються механічними та електромагнітними засобами.

Таким чином, модуль життя пасажирів можна встановити, а потім замінити на вантажний модуль, якщо щось зміниться. Kia виділяє п'ять різних версій PV5, включаючи базовий вантажний фургон, інший вантажний фургон із низьким дорожнім просвітом, ще один вантажний фургон із високим дахом, таксі, і якщо жодна з них не є привабливою для покупця, можна отримати кабіну повністю індивідуальної збірки.





Все починається з концепту PV5, але далі лінійка PBV включатиме менший PV1 і більший PV7, також вперше показаний на CES. Усі вони електричні, хоча на даний момент Kia не хоче ділитися будь-якими подробицями щодо потужності чи запасу ходу. Усі вони використовуватимуть інтегровані програмні рішення, за допомогою яких транспортні засоби спілкуються з іншими транспортними засобами, та спілкуються з водіями.

Суть в тому, що Kia не хоче зупинятися на створенні універсальних робочих автомобілів. Марка хоче об'єднати їх усіх за допомогою передового програмного забезпечення, щоб допомогти підприємствам працювати краще.

Kia описує PBV як трифазний процес, а PV5 представляє першу фазу. Автовиробник сподівається, що в 2025 році буде запущено нове виробниче підприємство, яке зможе виготовляти 150 000 одиниць на рік.