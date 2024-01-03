Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%

Батарейні електричні автомобілі забруднюють навколишнє середовище лише на 30 % менше за машини із ДВЗ й то лише після 90 тисяч кілометрів.

Нове незалежне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що протягом 200 000 км життєвого циклу електромобілі є значно екологічнішими, ніж їх бензинові чи дизельні аналоги, незважаючи на те, що вони починають експлуатацію із більшим "екологічним боргом", який виникає при їхньому виробництві.

Виробництво акумуляторів є брудним бізнесом, і це означає, що виробництво електромобілів забруднює навіть більше, ніж виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Проте дослідження показало, що наразі електромобілю потрібно 90 000 км, щоб погасити цей "борг" і стати екологічнішим за автомобіль із ДВЗ.

«Точна оцінка життєвого циклу автомобілів залежить від багатьох факторів - місця виробництва, енергетичної суміші у виробництві автомобілів і компонентів, а також системи приводу, яка використовується на дорозі, і споживаної енергії, - сказав д-р Йоахім Дамаскі, голова VDI Gesellschaft Fahrzeug, німецької інженерної асоціації. - Електромобілі та гібридні транспортні засоби стартують із екологічним тягарем через ресурсомістке виробництво приводних технологій під час оцінки їх життєвого циклу, оскільки виробництво акумуляторів зараз майже виключно все ще відбувається в Азії».

Однак протягом терміну служби електромобілі стають екологічно чистішими. Після 200 000 км електрокар викидає 24,2 тонни CO2. Для порівняння, дизельний автомобіль викидає 33 тонни, що на 36 відсотків більше.

Аналіз VDI також позитивно оцінив екологічність гібридів. За даними організації, очікується, що за той самий період часу плагін-гібридний автомобіль викидає 24,8 тонни CO2, що лише на 0,6 тонни більше, ніж електромобіль.

Електрокар чи гібрид?

Хоча це робить електрифіковані транспортні засоби кращим варіантом, з точки зору навколишнього середовища, залишається ще багато можливостей для вдосконалення. Наприклад, якщо електромобіль працює на електроенергії з викопного палива, йому може знадобитися 160 000 км, щоб стати екологічнішим за автомобіль із ДВЗ.

«Нам потрібно розглянути викиди парникових газів під час виробництва, тривалості та утилізації в оцінці життєвого циклу, - сказав Дамаскі. - Тому нам потрібно більше виробництва акумуляторів, виготовлених у Німеччині, краща переробка акумуляторів і швидке розширення відновлюваних джерел енергії».

VDI має сім рекомендацій для транспортної галузі. По-перше, підкреслюється важливість зеленої електромережі. По-друге, виробництво акумуляторів для електромобілів повинно бути менш обтяжливим для навколишнього середовища, і їх місцеве виробництво допоможе в цьому, як і їх переробка. Дослідження також позитивно ставиться до використання електронного палива та заохочує впровадження PHEV. Нарешті, рекомендується збільшити кількість залізничного транспорту для міських районів.