Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів

19:43 02.01.2024 |

Транспорт

Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів

 

BYD впевнено нарощує відрив від Tesla та решти виробників електричних авто - за підсумками 2023 року китайський автогігант продав близько 3,02 млн нових автівок, що на солідні 61,9% перевершує результат 2022 року. З них 1,6 млн становлять «чисті» електрокари на акумуляторах (BEV), а решта - гібриди з можливістю підзарядки від електромережі PHEV.

Тільки за грудень BYD відвантажила 340 178 авто, включаючи 190 754 повністю електричних моделей, а загальні продажі BEV за підсумками завершального кварталу 2023 року склали 526 409 штук. Це означає, що BYD очікувано випередила Tesla та стала новим світовим лідером з продажу електромобілів. Минулого кварталу Tesla відвантажила клієнтам близько 484,5 тис. авто (за весь 2023-й - цільові 1,8 млн штук), а випустила трохи менше як 500 тис. Водночас наразі 97% припадає на молодші моделі Model 3 і Model Y. Найімовірніше, BYD стане №1 за підсумками всього 2024 року.

Це вперше Tesla поступилася лідерством в сегменті електричних авто за підсумками кварталу, а якщо враховувати гібриди, то BYD утримує першість ще з третього кварталу 2021 року. Не останню роль у цьому зіграло те, що BYD у 2022-му припинила випуск авто з ДВЗ, і наразі пропонує пів дюжини масових та непогано збалансованих моделей, які значно дешевше пропозицій Tesla.

Динаміка продажів електричних авто BYD за попередні 6 років

Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів

 

Китай зараз є найбільшим ринком електромобілів (продажі нових електромобілів зросли на 40% до минулого року, до 7,75 млн одиниць, свідчить груднева оцінка Китайської асоціації автовиробників) і експортує більше автомобілів, ніж будь-яка інша країна. Водночас BYD, яка є найбільшим китайським виробником, прогнозовано увійшла до топ-10 найбільших автовиробників за підсумками 2023 року.

10 найбільших автовиробників за підсумками 2023 року

Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів

 

І поки ЄС вбачає у китайських електромобілях загрозу власному автопрому і проводить антисубсидійне розслідування, яке ризикує перерости у торговельну війну ЄС з Китаєм, за аналогією з протистоянням США та Китаю, лідер ринку BYD продовжує агресивну експансію в ЄС планує побудувати в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів. Також BYD готує на 2024 рік нові електромобілі третього покоління, що вирізнятимуться насамперед новітніми технологіями, зокрема й системами автономного водіння. Тим часом Geely, другий за обсягом продажів автовиробник Китаю, планує у 2024 році продати 1,9 млн авто (у 2023-му продажі компанії зросли на 18%, до 1,69 млн авто).

Очікуються, що за підсумками 2023 року глобальні продажі нових електричних авто («чисті» BEV + гібриди PHEV) сягнуть 14-15 мільйонів - проти 13,75 млн у 2022 році. А їхня частка у загальному обсязі зросте до 7% проти 1% у 2020 році.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0839
  0,0695
 0,18
EUR
 1
 41,7209
  0,2850
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1478  0,10 0,25 39,1204  0,30 0,77
EUR 42,0804  0,13 0,30 43,2522  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0250  0,07 0,20 38,0800  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес