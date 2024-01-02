Fiat представив пікап Titano

Новий пікап Fiat Titano фактично є переробленим Peugeot Landtrek, а взагалі походить від китайської вантажівки Changan.

Автомобільний альянс Stellantis має вже багато пікапів, які повинні охопити якомога більше різних ринків. Лише варто згадати деякі з них: Fiat Strada і Toro, а також Ram 700, 1000 і Rampage.

Кілька років тому також з'явився Peugeot Landtrek (до речі пікап доступний в Україні), який тепер отримав продовження у вигляді «нового» Fiat Titano в Латинській Америці та Африці. Фактично, ця модель більша за пікапи, згадувані вище, і конкурує в тому ж сегменті, що й Ford Ranger.

Peugeot Landtrek

Отримавши назву з грецької міфології, так само як й Nissan Titan, Fiat Titano є стовідсоковою копією Peugeot Landtrek. Дві середньорозмірні вантажівки походять від китайського пікапа Changan Kaicene F70, розробленого Changan Automobile і PSA. Модель існує з 2019 року та виробляється на кількох заводах по всьому світу з різними значками, щоб краще відповідати регіональним ринкам.

Fiat Titano вже доступний для замовлення в Алжирі з 1,9-літровим дизельним двигуном. Він забезпечує 150 кінських сил і 350 Ньютон-метрів крутного моменту на дорозі через шестиступеневу механічну коробку передач. Пікап має достатню потужність для максимальної вантажопідйомності 1210 кілограмів. Очікується, що в Бразилії буде використовуватися потужніший 2,2-літровий дизель потужністю 200 к.с. і 450 Нм.

В Алжирі можна придбати як одинарну кабіну з колісною формулою 4×2 і подвійну кабіну з колісною формулою 4×4, яка забезпечить достатньо місця для п'яти осіб. За інформацією видання Motor1, у Бразилії Fiat Titano продаватиметься виключно з чотирма дверима. Причина полягає в раціональному використанні виробничих потужностей, які наявні на заводі Nordex в Уругваї.

Дуже малоймовірно, що Titano коли-небудь досягне Північної Амерки чи Європи, адже там є інші моделі від брендів Stellantis.