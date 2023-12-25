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Nissan презентував оновлений хетчбек Note

13:45 25.12.2023 |

Транспорт

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Японський бренд Nissan представив оновлення для моделі Note, яка матиме гібридну трансмісію з повним приводом і поворотне переднє пасажирське сидіння.

Nissan вирішив підкреслити, що досі не всі захоплюються кросоверами та позашляховиками. Тому виробник оновив Note в середині генерації, щоб зберегти модель третього покоління свіжою та конкурентоспроможною.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Хетчбек був запущений наприкінці 2020 року, і тепер його помірно доопрацьовано: передня частина із зміненим дизайном із вставками для решітки радіатора в колір кузова. Бампери мають новий вигляд, а 16-дюймові стальні диски мають ковпаки, «прикрашені традиційними японськими геометричними візерунками».

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Незважаючи на зміни, Nissan Note усе ще виглядає застряглим у 2000-х або в кращому випадку 2010-х роках, хоча це не обов'язково погано, адже деякі нинішні автомобілі мають надмірний дизайн і напружений вигляд.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Новинку можна придбати в 14 кольорах і фіолетовий є одним з них. Є також двоколірне покриття, якщо є бажання бути більш сміливим під час роботи з конфігуратором.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Зайшовши всередину, найцікавішою особливістю є «поворотне пасажирське сидіння». Воно повертається до зовнішньої сторони Note, щоб полегшити вхід і вихід. Для додаткової зручності сидіння має вбудовану підніжку.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

У салоні збереглася «плаваюча» центральна консоль дорестайлінгової моделі та порт HDMI. Для покрашення дизайну, Nissan застосував мідзухікі (давній японський вид мистецтва зав'язування вузлів) на панелі приладів і купу смуг на оббивці.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Доступний з переднім і повним приводом, Nissan Note 2024 року може похвалитися гібридною силовою установкою. Однак 1,2-літровий бензиновий двигун не приводить в рух колеса. Натомість він діє як генератор, який живить батарею, котра посилає енергію до встановленого спереду електродвигуна. Повнопривідна модель має ще один задній двигун.

Nissan презентував оновлений хетчбек Note

 

Електрифікований Note надзвичайно дешевий, починаючи з 2 299 000 ієн (15 800 доларів) за передньопривідну модель і 2 580 600 ієн (17 700 доларів) за версію з повним приводом. Шанси побачити цю машину в Європі чи Америці мізерні, адже вона залишилася тільки в Японії.

У Країні висхідного сонця Nissan також продає модний Note Aura разом із спортивним Note Aura Nismo та кросовером Note Autech.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Nissan
 

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