Nissan презентував оновлений хетчбек Note

Японський бренд Nissan представив оновлення для моделі Note, яка матиме гібридну трансмісію з повним приводом і поворотне переднє пасажирське сидіння.

Nissan вирішив підкреслити, що досі не всі захоплюються кросоверами та позашляховиками. Тому виробник оновив Note в середині генерації, щоб зберегти модель третього покоління свіжою та конкурентоспроможною.

Хетчбек був запущений наприкінці 2020 року, і тепер його помірно доопрацьовано: передня частина із зміненим дизайном із вставками для решітки радіатора в колір кузова. Бампери мають новий вигляд, а 16-дюймові стальні диски мають ковпаки, «прикрашені традиційними японськими геометричними візерунками».

Незважаючи на зміни, Nissan Note усе ще виглядає застряглим у 2000-х або в кращому випадку 2010-х роках, хоча це не обов'язково погано, адже деякі нинішні автомобілі мають надмірний дизайн і напружений вигляд.

Новинку можна придбати в 14 кольорах і фіолетовий є одним з них. Є також двоколірне покриття, якщо є бажання бути більш сміливим під час роботи з конфігуратором.

Зайшовши всередину, найцікавішою особливістю є «поворотне пасажирське сидіння». Воно повертається до зовнішньої сторони Note, щоб полегшити вхід і вихід. Для додаткової зручності сидіння має вбудовану підніжку.

У салоні збереглася «плаваюча» центральна консоль дорестайлінгової моделі та порт HDMI. Для покрашення дизайну, Nissan застосував мідзухікі (давній японський вид мистецтва зав'язування вузлів) на панелі приладів і купу смуг на оббивці.

Доступний з переднім і повним приводом, Nissan Note 2024 року може похвалитися гібридною силовою установкою. Однак 1,2-літровий бензиновий двигун не приводить в рух колеса. Натомість він діє як генератор, який живить батарею, котра посилає енергію до встановленого спереду електродвигуна. Повнопривідна модель має ще один задній двигун.

Електрифікований Note надзвичайно дешевий, починаючи з 2 299 000 ієн (15 800 доларів) за передньопривідну модель і 2 580 600 ієн (17 700 доларів) за версію з повним приводом. Шанси побачити цю машину в Європі чи Америці мізерні, адже вона залишилася тільки в Японії.

У Країні висхідного сонця Nissan також продає модний Note Aura разом із спортивним Note Aura Nismo та кросовером Note Autech.