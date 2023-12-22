Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
20:38 22.12.2023 |
Hyperloop One, транспортна компанія, яка планувала створити швидкісні лінії сполучення в герметичних трубах, закривається. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
З моменту заснування у 2014 році Hyperloop One залучила $450 млн. Компанія побудувала невеликий випробувальний полігон поблизу Лас-Вегаса і деякий час мала назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Virgin Річарда Бренсона. Virgin відмовила у використанні свого бренду після того, як у 2022 році компанія вирішила зосередитися на перевезенні вантажів.
Зараз компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи, зокрема тестову лінію та обладнання, стверджує джерело видання. На початку 2022 року в компанії працювали понад 200 осіб. Компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота закінчується 31 грудня.
Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Залишок інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World, повідомила особа, знайома з ситуацією.
Представник DP World відмовився від коментарів. Раджа Нараянан, виконуючий обов'язки генерального директора Hyperloop One, також не відповів на запити Bloomberg про коментарі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
|Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16
|Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34
|Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
Бізнес
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту
|Новий Mercedes-AMG CLE53 дебютував із рядною «шісткою» на 443 к.с.
|OpenAI посилює контроль над розробкою потенційно небезпечних моделей ШІ
|Suzuki представила новий Swift
|Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ