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АНАЛІТИКА

Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg

20:38 22.12.2023 |

Транспорт

 

Hyperloop One, транспортна компанія, яка планувала створити швидкісні лінії сполучення в герметичних трубах, закривається. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

З моменту заснування у 2014 році Hyperloop One залучила $450 млн. Компанія побудувала невеликий випробувальний полігон поблизу Лас-Вегаса і деякий час мала назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Virgin Річарда Бренсона. Virgin відмовила у використанні свого бренду після того, як у 2022 році компанія вирішила зосередитися на перевезенні вантажів.

Зараз компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи, зокрема тестову лінію та обладнання, стверджує джерело видання. На початку 2022 року в компанії працювали понад 200 осіб. Компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота закінчується 31 грудня.

Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Залишок інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World, повідомила особа, знайома з ситуацією.

Представник DP World відмовився від коментарів. Раджа Нараянан, виконуючий обов'язки генерального директора Hyperloop One, також не відповів на запити Bloomberg про коментарі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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