Cadillac представив новий кросовер Vistiq

Новий Cadillac Vistiq фактично є зменшеною версією Escalade IQ, але виробник поки не оприлюднив ані інтер'єр, ані технічні деталі.

Cadillac Vistiq 2026 року - новий акумуляторний електричний автомобіль, який приєднався до лінійки бренду. Компанія надала дуже мало відомостей про новий кросовер, але вона опублікувала кілька зображень і показала, що трирядна модель займатиме місце між Lyriq та Escalade IQ.

По суті, Vistiq просто виглядає як зменшений Escalade IQ. Він має широку штучну решітку радіатора зі значком Cadillac трохи нижче хромованої смуги, що з'єднує горизонтальні денні ходові вогні, розташовані над вертикальними фарами. Певним чином він більше схожий на бензиновий Escalade, ніж на електричний IQ.

Новий кросовер продовжує традиційний для бренду мотив вертикальних задніх ліхтарів. Однак Vistiq запозичив трохи стилю у Lyriq, показуючи задні ліхтарі, які ховаються під скло підйомної двері.

Інтер'єр поки не представлено, але можна очікувати, що для екранів буде достатньо місця.

Cadillac Optiq

Vistiq - третій електромобіль, який Cadillac представив цього року. Минулого місяця компанія представила Optiq 2025 року. Він стане моделлю базового рівня бренду в лінійці електромобілів. У серпні компанія також випустила Escalade IQ. Топова модель може виробляти до 750 кінських сил і розганятися до 100 км на годину менш ніж за п'ять секунд.

Cadillac Optiq

Cadillac оприлюднить додаткові відомості про Vistiq наступного року, включаючи доступні функції та ціни кросовера. Також має з'явитись більше інформації про Optiq у 2024 році. Vistiq - п'ятий електромобіль Cadillac у її портфоліо.