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Світове автовиробництво збільшилось на 10%
12:06 22.12.2023 |
За три квартали 2023 року глобальне виробництва автотранспорту становило 66 930 442 од. Це на 10% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).
Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 47 962 217 од. (+10%).
Легких комерційних автомобілів виготовлено - 15 992 426 од. (+10%), великих вантажних авто - 2 754 941 од. (+10%), автобусів - 220 858 од. (+30%).
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за дев'ять місяців було виготовлено понад 21 млн од. автотранспорту, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Друге місце посідає США, з результатом більше 8,1 млн од. (+9%). Третій результат продемонструвала Японія - майже 6,6 млн од. (+16%).
Також у першу п'ятірку потрапили: Індія - 4,5 млн од. (+8%) та Південна Корея - 3,2 млн од. (+17%).
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