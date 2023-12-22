Світове автовиробництво збільшилось на 10%

За три квартали 2023 року глобальне виробництва автотранспорту становило 66 930 442 од. Це на 10% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 47 962 217 од. (+10%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено - 15 992 426 од. (+10%), великих вантажних авто - 2 754 941 од. (+10%), автобусів - 220 858 од. (+30%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за дев'ять місяців було виготовлено понад 21 млн од. автотранспорту, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Друге місце посідає США, з результатом більше 8,1 млн од. (+9%). Третій результат продемонструвала Японія - майже 6,6 млн од. (+16%).

Також у першу п'ятірку потрапили: Індія - 4,5 млн од. (+8%) та Південна Корея - 3,2 млн од. (+17%).