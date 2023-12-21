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Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

14:43 21.12.2023 |

Транспорт

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Компактний кросовер Kia Sonet оновився для Індії й тепер змінив "обличчя" та системи безпеки.

Kia продовжує оновлювати свої моделі за допомогою нової мови стилю, одночасно змінюючи їхні технічні характеристики. Останнім прикладом є Kia Sonet, який отримав рестайлінг у середині генерації на ринку Індії.


Найменший кросовер Kia для країн із перехідною економікою був представлений у 2020 році, а оновлення 2024 року зосереджені на оновленому дизайні "обличчя" зі світлодіодними фарами у формі бумерангів у стилі Mahindra, які розширюються на бампері та обрамляють ширшу решітку радіатора.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Чорні декоративні деталі з'єднують освітлювальні прилади з більш квадратним центральним впускним отвором над більшою опорною пластиною з штучним алюмінієвим покриттям.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Профіль залишається в основному без змін, як і очікувалося, з новими варіантами кольору та 16-дюймовими легкосплавними дисками, які є частиною оновлення.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Задня частина отримала новий набір світлодіодних задніх ліхтарів на всю ширину, схожих на інші моделі з лінійки Kia, включно з мінівеном Carens, і більше алюмінієвої обробки на оновленому бампері. Цікаво, що стиль моделі Kia Sonet для індійського ринку відрізняється від китайської моделі.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Зміни в інтер'єрі менш очевидні, оскільки панель приладів зберегла старе розташування. Цифровий кокпіт складається з подвійних 10,25-дюймових екранів у поєднанні з переглянутою системою клімат-контролю та новими опціями для оббивки.


Залежно від комплектації обладнання може включати бездротове підключення Android Auto/Apple CarPlay, бездротову зарядку, вентильовані сидіння, аудіосистему Bose, люк, очищувач повітря, шість подушок безпеки (стандарт) і новий ADAS.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Варіанти силових агрегатів перенесені з минулого Sonet, включаючи 1,2-літровий MPi потужністю 82 к.с. (61 кВт / 83 PS), 1,0-літровий T-GDi потужністю 118 к.с. (88 кВт / 120 PS) і 1,5-літровий дизель CRDi потужністю 114 к.с. (85 кВт / 115 PS). Усі версії передньопривідні, з трьома різними трансмісіями залежно від силової установки.

Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям

 

Kia не оголосила ціни на оновлений Sonet в Індії, які, як очікується, будуть трохи підвищені порівняно з попередником. Компанія почне приймати замовлення 20 грудня 2023 року, перед тим, як перші поставки відбудуться в середині січня 2024 року. Виробництво Kia Sonet налагоджено в Анантапурі (Індія).

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Kia
 

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